Netanyahu no cede ante las protestas mientras crecen las críticas internacionales contra él

Publicado por Alejandro Baños Verificado por 3 de septiembre, 2024

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, rechazó la petición de Hamás de retirar las tropas del corredor Filadelfia, argumentando que si no mantienen su presencia en la zona, "se crea un monstruo", en referencia a la fuerza que obtendría el grupo terrorista con la ayuda de Irán.

"Es la vía de oxígeno y de armamento para Hamás. Cuando nos marchamos de Gaza y del corredor Filadelfia, la frontera entre Gaza y Egipto, no había ninguna barrera para la entrada en masa de armamento y de maquinaria para la producción de armas y excavar túneles, todo con el patrocinio de Irán. Si no tenemos el corredor, se crea un monstruo", señaló en rueda de prensa Netanyahu.

La retirada de las tropas del corredor Filadelfia es una de las condiciones que ha puesto sobre la mesa Hamás para la liberación de rehenes. "Nadie está más comprometido con la liberación de los rehenes que yo. ... Nadie me sermonea sobre esta cuestión", añadió el primer ministro israelí. Otra de las cláusulas exigidas por los terroristas son el fin de la guerra que ellos mismos comenzaron con los atentados del 7 de Octubre y la excarcelación de prisioneros palestinos.

Al margen de recuperar sanos y salvos a los rehenes que permanecen secuestrados por Hamás, Netanyahu reiteró que los otros dos grandes objetivos son acabar con el grupo terrorista y asegurarse de que Gaza no sea una amenaza en el futuro.

Biden dice que Netanyahu no está haciendo lo suficiente para que los rehenes sean liberados

Mientras tanto, la comunidad internacional criticó a Netanyahu por su posición. El primero en hacerlo fue Joe Biden, quien, con un escueto "no", respondió a la pregunta de si creía que el primer ministro israelí estaba haciendo lo suficiente para conseguir la liberación de los rehenes.

Fue desde el Reino Unido desde donde llegó la acción más dura contra los israelíes. El Gobierno de Keir Starmer suspendió varias de las licencias de ventas de armas a Israel, alegando que supone "un claro riesgo" de que pueda cometer "una violación grave del Derecho Internacional humanitario".

"La evaluación que he recibido no me permite llegar a otra conclusión que la de que, en el caso de determinadas exportaciones de armas del Reino Unido a Israel, existe un riesgo claro de que se utilicen para cometer o facilitar una violación grave del Derecho internacional humanitario", dijo el secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Commonwealth y Desarrollo, David Lammy.

¿Qué es el corredor Filadelfia?

El corredor Filadelfia es una localización estratégica ubicada al sur de la Franja de Gaza, en la frontera con Egipto, próxima a la ciudad de Rafah. Pese a que no cuenta con territorio colindante, Israel comparte con Egipto el dominio de la zona militarmente desde 2005. Los egipcios cuentan con militares desplegados en su lado y los israelíes al otro.

El principal objetivo de esta ruta es "contener el terrorismo, el contrabando de armas desde Egipto hacia Gaza y la infiltración de actividades criminales". Un fin que se firmó en el Acuerdo de Filadelfia en 2005.

Dos años después, con el ascenso de Hamás en la Franja de Gaza, se construyeron ciertos túneles cercanos al corredor, por donde el Gobierno israelí sostiene que entraron ilegalmente las armas que usaron los terroristas para llevar a cabo la matanza del 7 de Octubre.

Tras los atentados, Netanyahu reafirmó su postura de que el corredor Filadelfia "debe estar en nuestras manos y debe ser clausurado", para evitar que los terroristas consigan armamento y otros recursos útiles con los que emprender más atentados y ataques.

Las protestas contra Netanyahu

Mientras tanto, las protestas en Israel contra el Gobierno de Netanyahu continúan. Estos últimos días, los manifestantes -convocados por la oposición y sindicatos- han salido a las calles de las principales ciudades después de que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) recuperasen, sin vida, los cuerpos de seis de los rehenes secuestrados por Hamás.

Las protestas evolucionaron a una huelga general convocada por el sindicato Histadrut para "unir a la nación en un grito común para traer de vuelta a los rehenes", en palabras de su presidente, Arnon Bar-David.