El exdirector de una organización LGBT en Inglaterra fue acusado de abuso sexual infantil

19 de agosto, 2024

Stephen Ireland, exdirector de la organización LGBT Pride in Surrey, y David Sutton, exvoluntario de la misma, fueron acusados de una serie de delitos graves relacionados con el abuso infantil. Ireland, de 40 años, enfrenta 37 cargos, entre los que se incluyen la violación de una niña menor de 13 años, la toma de fotografías indecentes de menores y la inducción a actividades sexuales. Sutton, de 26 años, también enfrenta cargos por la toma de fotografías indecentes, distribución de imágenes pornográficas, entre otros.

Los cargos contra Ireland y Sutton fueron presentados en el Tribunal de Magistrados de Staines, sureste de Inglaterra, y ambos deberán comparecer ante el Tribunal de la Corona de Guildford el 12 de septiembre. La investigación reveló que los delitos ocurrieron durante un período de dos años, desde agosto de 2022 hasta el mes pasado. Ambos individuos fueron arrestados el miércoles y se encuentran actualmente bajo custodia.

Controversias anteriores

Ireland había sido vinculado en sus redes sociales con Educate and Celebrate, una organización benéfica LGBT+ conocida por alentar a los niños a cuestionar el concepto de género. Esta organización, dirigida por la Dra. Elly Cannon, se ha visto envuelta en una serie de controversias antes por diversos motivos. Entre ellos, la presencia de Jordan Gray, una mujer transgénero y patrocinadora de la organización, en un sketch televisivo que generó miles de quejas por su desnudo en vivo, y la controversia en torno a las prácticas de la Dra. Elly Barnes sobre el uso del lenguaje inclusivo en las escuelas.

Educate and Celebrate cerró misteriosamente a principios de 2024, tras enfrentar diversas controversias. Sin embargo, la presidenta del consejo de administración de la organización, Julie Bremner, declaró en enero que continuarían con su "muy necesario trabajo a través de nuevos proyectos", sin relación directa con los cargos que enfrenta Ireland.

Reacciones y acciones de la organización

Pride in Surrey, la organización benéfica de la que Ireland era director, afirmó que suspendió a Ireland y Sutton en cuanto se enteró de la investigación policial en junio. La organización expresó que no conocía los detalles específicos de los cargos hasta que fueron hechos públicos a través de las redes sociales. Un portavoz de Pride in Surrey dijo a Surrey Live: "Estamos consternados y horrorizados por los cargos presentados contra los dos individuos. Cooperaremos plenamente con la policía de Surrey en todo lo que nos pidan. Nuestros pensamientos están con las presuntas víctimas y sus familias."