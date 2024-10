El Oeste apunta a los Boston Celtics

Publicado por Alejandro Baños Verificado por 21 de octubre, 2024

Tuvieron que pasar 16 años para volverles a ver en la cima. Los Boston Celtics rompieron su sequía y se alzaron con su decimoctavo anillo tras derrotar a los Dallas Mavericks en las Finales, logrando desmarcarse de Los Angeles Lakers en el histórico y convertirse en el equipo más laureado de la liga. No sin antes haber arrasado en la temporada regular de la Conferencia Este.

Esta campaña, los verdiblancos son los favoritos; una condición que Jayson Tatum, Jaylen Brown y compañía se han ganado a pulso. Pero nadie le regalará un nuevo trofeo Larry O'Brien: varias franquicias, muchas de ellas procedentes del lado oeste de la NBA, presentan su candidatura.

Conferencia Oeste

En la Conferencia Oeste aparece, por ejemplo, el nombre de los Oklahoma City Thunder. El descendiente de los míticos Seattle SuperSonics aparece como gran favorito de su lado del cuadro y quiere comenzar a ser un hombre destacado en la NBA como en su momento lo fue su progenitor. Shai Gilgeous-Alexander seguirá liderando -con el apoyo de Chet Holmgren, entre otros- a una franquicia que cayó en semifinales de los playoffs la pasada temporada.

También los Minnesota Timberwolves. La franquicia de Minneapolis ha perdido a uno de sus bastiones, Karl-Anthony Towns, reemplazándolo por Julius Randle. También han incorporado a Donté DiVincenzo. Finalistas de la Conferencia Oeste el pasado año, los Wolves seguirán siendo comandados por Anthony Edwards, llamado a ser uno de los mejores jugadores de la NBA de la próxima década.

Y los Denver Nuggets. Los campeones de la NBA en 2023 quieren regresar a la senda de la victoria esta temporada y esperan que Nikola Jokic continúe siendo su guía. Hay que contar también con los subcampeones, los Dallas Mavericks, que han apuntalado su roster con Klay Thompson. Más remotas parecen las posibilidades de los Golden State Warriors, de los Sacramento King, de los Memphis Grizzlies y de Los Angeles Lakers, que han incorporado a Bronny James, hijo de LeBron James, para que jueguen juntos en la que será la última temporada del King.

Conferencia Este

Al margen de los Celtics, en la Conferencia Este, son los New York Knicks los que, aparentemente, plantarán más cara a los vigentes campeones. La llegada de Towns ha aupado a los neoyorquinos hasta una posición destacada entre las grandes franquicias del momento. Un roster al que sigue perteneciendo Jalen Brunson.

Los Philadelphia 76ers se presentan esta temporada con una plantilla que intimida. A los Joel Embiid, Tyrese Maxey, Kyle Lowry, etc., se ha sumado Paul George. Más abajo, en el ránking de favoritos, aparecen los Indiana Pacers -que sorprendieron la pasada campaña colándose en la final de la Conferencia Este-, los Cleveland Cavaliers, los Milwaukee Bucks -que sueñan con recuperar la mejor versión de Giannis Antetokounmpo- y los Miami Heat, que siempre están dispuestos a dar la campanada.

Los grandes traspasos y los 'nuevos'

Muchos jugadores han protagonizado titulares durante este parón entre temporadas por haber cambiado de equipo. Y varios de ellos son grandes estrellas que perciben contratos sustanciosos. El primer ejemplo es Klay Thompson, que ha dejado los Golden State Warriors, con los que consiguió cuatro anillos, para enfundarse la camiseta de los Dallas Mavericks, compartiendo vestuario con otras figuras de renombre como Luka Doncic o Kyrie Irving.

Destacado también ha sido el de Paul George, que se marchó de Los Angeles Clippers para poner rumbo a los Philadelphia 76ers. Otros veteranos que ha cambiado de franquicia son DeMar DeRozan, quien defenderá los tonos morados de los Sacramento Kings tras haber jugado las tres últimas temporadas en los Chicago Bulls; Russell Westbrook, quien jugará al lado de Nikola Jokic en los Denver Nuggets tras marcharse de Los Angeles Clippers; y Chris Paul, quien busca minutos en los San Antonio Spurs en la que, probablemente, será su última temporada en activo.

No hay que olvidarse del exjugador de los Minnesota Timberwolves Karl-Anthony Towns. El pívot de origen dominicano se mudó a la Gran Manzana, donde jugará para los New York Knicks. Tampoco de Dejounte Murray, que dejó los Atlanta Hawks -donde formaba una efectiva dupla ofensiva con Trae Young- para embarcarse en los New Orleans Pelicans.

Entre los rookies, se espera mucho del número uno del Draft, el francés Zaccharie Risacher, que debutará en la NBA con los Hawks. En la pretemporada, ha destacado Dalton Knecht con Los Angeles Lakers (número 17 del Draft). Y en el apartado de los banquillos, la propia franquicia dorada y púrpura contrató a JJ Redick para tratar de virar el rumbo del equipo. Jordi Fernández, nuevo entrenador de los Brooklyn Nets, ha hecho historia al ser el primer director técnico español de la historia de la NBA.

Calendario NBA 2024/2025

Tras la conclusión de la pretemporada en la que cada una de las franquicias han puesto a punto sus roster, este martes comienza la temporada regular de la NBA, que se extenderá hasta el 13 de abril de 2025. Entre medias se disputará la Emirates NBA Cup, desde el 12 de noviembre hasta el 17 de diciembre.

Del 14 al 16 de febrero de 2025 se celebrará el habitual All-Star Weekend, donde los jugadores brillaran en el All-Star Game, en el Concurso de Mates y de Triples y demás.

El 15 de abril de 2025 es la fecha fijada para el inicio de los play-in, donde estarán en juego las últimas plazas para la última fase de la temporada. Los playoffs arrancarán cuatro días después, el 19 de abril, y el 5 de junio de 2025 comenzarán las Finales de la NBA.