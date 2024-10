Demandan al estado de Oklahoma para revocar la orden de integrar la enseñanza cristiana en las escuelas

Publicado por Alejandro Baños Verificado por 19 de octubre, 2024

Un grupo de padres de alumnos y educadores de Oklahoma presentaron una demanda contra el estado para que se revoque la decisión de integrar la enseñanza cristiana en las escuelas públicas.

Los demandantes, representados por organizaciones como Freedom From Religion Foundation, Americans United for Separation of Church and State, la American Civil Liberties Union (ACLU) y el Oklahoma Appleseed Center for Law & Justice, alegaron que son ellos mismos los que deben decidir si quieren que se incluya la Biblia en el plan de estudios.

"Como padres, mi marido y yo somos los únicos responsables de decidir cómo y cuándo nuestros hijos aprenden sobre la Biblia y las enseñanzas religiosas. No corresponde a ningún político ni funcionario de la escuela pública intervenir en estos asuntos personales", dijeron, en declaraciones recogidas por el Daily Mail.

El superintendente de Instrucción Pública de Oklahoma y principal valedor de la decisión, Ryan Walters, reaccionó asegurando que la extrema izquierda está detrás de esta demanda, ya que "odian los principios sobre los que se fundó nuestra nación".

"Los habitantes de Oklahoma no se dejarán intimidar por la izquierda radical de fuera del estado que odian los principios sobre los que se fundó nuestra nación. El simple hecho es que la comprensión de cómo la Biblia ha influido en nuestra nación, en su contexto histórico y literario adecuado, fue la norma en Estados Unidos hasta la década de 1960 y su eliminación ha coincidido con un declive precipitado en las escuelas estadounidenses. No es posible que nuestros estudiantes comprendan la historia y la cultura estadounidenses sin entender los principios bíblicos de los que proceden, por lo que me siento orgulloso de devolver la Biblia a todas las aulas de Oklahoma. Nunca retrocederé ante la turba woke, no importa qué táctica utilicen para intentar intimidar a los habitantes de Oklahoma", señaló.

En junio, Walters anunció que todas las escuelas públicas de Oklahoma deberán integrar la Biblia y los Diez Mandamientos en el plan de estudios del quinto al décimo grado, debido a que son la base de "la Constitución y del nacimiento de nuestro país".