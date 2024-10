Texas: al menos dos muertos por una fuga de gas en la refinería Deer Park de Pemex

Publicado por Alejandro Baños Verificado por 11 de octubre, 2024

Una fuga de gas ácido en la refinería de Deer Park (Texas), propiedad de la compañía Petróleos Mexicanos (Pemex), dejó un balance de al menos dos muertos y 35 heridos, según informaron las autoridades y la compañía.

"El 10 de octubre de 2024, aproximadamente a las 17:23 horas, el Departamento de Policía de Deer Park recibió la alerta de una fuga química de sulfuro de hidrógeno (H25) en la refinería de Pemex. La Oficina del Sheriff del condado de Harris informó de que 35 empleados requirieron atención médica y se confirmó la muerte de dos personas", dijeron las autoridades texanas.

Pese a que en un principio los servicios de emergencias alertaron a los ciudadanos que residen cerca de la refinería a tomar todas las medidas de precaución -como cerrar puertas y ventanas y no salir a la calle- para no intoxicarse, más tarde aseguraron que, pese al fuerte olor, no corrían peligro.

Mientras tanto, Pemex comunicó que ya están en marcha las investigaciones correspondientes para esclarecer las causas de la fuga, además de que ya se trabaja para que los empleados puedan regresar a su puesto.

No es la primera vez que se produce un accidente en esta refinería de Pemex. En febrero de 2023, las autoridades tuvieron que emplearse a fondo para extinguir un incendio que se produjo en una unidad de destilación de crudo de las instalaciones. No se produjeron víctimas ni heridos.