Muere a los 88 años Kris Krisrofferson, una leyenda del country y estrella de cine

Publicado por Sabrina Martin Verificado por 29 de septiembre, 2024

Kris Kristofferson, un actor destacado en el cine de Hollywood y una de las figuras más influyentes del country, falleció este sábado en su casa de Maui, Hawái, a los 88 años. La noticia fue confirmada por su portavoz, Ebie McFarland, quien señaló que el artista murió en paz, rodeado de su familia. No se ha indicado la causa del fallecimiento.

Kristofferson, nativo de Brownsville, Texas, se convirtió en una de las voces más distintivas de la música country a finales de los años 60, componiendo clásicos como Sunday Mornin' Comin' Down, Help Me Make it Through the Night y Me and Bobby McGee. Aunque cantaba sus propias canciones, alcanzaron la fama con la interpretación de otros artistas, como Ray Price con For the Good Times y Janis Joplin con Me and Bobby McGee, la cual fue un éxito póstumo para Joplin.

Una carrera que trascendió la música

Además de su impacto en la música, Kristofferson también destacó en la pantalla grande. Actuó junto a Ellen Burstyn en la película Alice Doesn't Live Here Anymore (1974), dirigida por Martin Scorsese, y protagonizó junto a Barbra Streisand el exitoso remake de A Star Is Born (1976). En los años 90, volvió a las grandes audiencias con su papel en la trilogía de Blade junto a Wesley Snipes.

Más allá de su carisma rudo y su aspecto desenfadado, Kristofferson era un hombre de gran intelecto. Graduado de la Universidad de Oxford como becario Rhodes, rechazó una oferta para enseñar en la Academia Militar de West Point para seguir su pasión por la música. Trabajó como conserje en el icónico Music Row de Nashville mientras buscaba abrirse camino como compositor. Su perseverancia dio frutos cuando el legendario Johnny Cash grabó su tema Sunday Mornin'Comin' Down, marcando el inicio de una carrera histórica.

Un legado que perdura

Kristofferson fue parte de una nueva generación de cantautores country, al lado de figuras como Willie Nelson y John Prine, aportando un estilo más introspectivo y líricamente complejo a la música popular. Con temas que trataban la soledad, el desamor y la lucha interna, su obra dejó una huella imborrable en la cultura musical de Estados Unidos.

Willie Nelson, amigo cercano de Kristofferson, lo describió en 2009 como "el mejor compositor vivo", destacando la calidad atemporal de sus canciones. A lo largo de su vida, Kristofferson también fue reconocido con múltiples premios, incluido el honor de ingresar al Salón de la Fama de la Música Country.

Retiro y últimos años

Kristofferson se retiró de la música en 2021, tras una carrera de más de cinco décadas, aunque más adelante hizo algunas apariciones ocasionales en el escenario.

Casado en tres ocasiones, el artista mantuvo una relación muy comentada con la cantante Rita Coolidge, con quien colaboró en varias canciones durante la década de los 70. Aunque su matrimonio terminó en 1980, la pareja dejó un legado musical conjunto que incluye dos premios Grammy.

La muerte de Kris Kristofferson marca el final de una era en la música country y el cine. Su legado perdurará a través de sus canciones y las historias que ayudó a contar, tanto en el escenario como en la pantalla.