Wokepedia: ¿tiene sesgo la mayor enciclopedia online del mundo?

Es difícil saber cuál fue el momento de su historia en el que Wikipedia se convirtió en lo que es hoy en día. La mayor enciclopedia online del mundo es un ejemplo de los pasos agigantados a los que a menudo avanza la sociedad. Es hoy en día una suerte de autoridad orwelliana que dictamina lo que es verdad y lo que no.

Sin embargo, cada vez surgen más dudas acerca de la legitimidad de Wikipedia para ese puesto. En especial, se pone en duda que el portal web creado por Larry Sanger y Jimmy Wales en 2001, se mantenga fiel a los principios fundamentales de objetividad y descentralismo que en un primer momento motivaron su fundación.

Las alarmas saltaron 2021 cuando uno de los fundadores de Wikipedia, Larry Sanger, admitió que la información que contenía el portal ya no era fiable. Sanger, que apareció entonces en los medios de comunicación, aseguraba que Wikipedia ya tan solo era “propaganda”.

En aquel momento, Sanger hizo especial hincapié en que su proyecto se había convertido en un medio de divulgación que marginaba los puntos de vista conservadores. "No se puede citar a Fox News en cuestiones sociopolíticas. Ahora está prohibido", aseguró el fundador en una entrevista a Unherd.

Aquello a lo que apuntó Sanger fue corroborado años más tarde por unos análisis del Manhattan Institute que vino a concluir que efectivamente existe una clara tendencia izquierdista en los artículos de Wikipedia, mientras que estos siempre suelen gozar de una fama absolutamente neutral.

De acuerdo con las conclusiones del Manhattan Institute, los personajes de derecha y todas las ideas o conceptos que se asocian a la derecha reciben en los artículos de Wikipedia una connotación negativa de manera prácticamente sistemática.

Con un análisis de contenido computacional mediante un modelo de lenguaje amplio para la anotación de contenidos, el informe apunta a que los términos que sugieren una postura política de derechas se relacionan con más frecuencia con emociones de enfado y asco que los que sugieren una postura de izquierdas.

A la inversa, los términos asociados a una ideología de izquierdas se relacionan con más frecuencia con la emoción de alegría que los términos de derechas. El Manhattan Institute cree que Wikipedia no está cumpliendo del todo su política de punto de vista neutral.

El sesgo indicado por el informe va desde las personalidades hasta incluso los términos y las palabras. Por ejemplo, en un baremo en el que 0 se considera neutral y los número negativos son posicionamientos y acepciones negativas, los términos que se usan para definir a la izquierda radical tienen mejores puntuaciones, por mucho, que los que definen a la derecha. De esta forma, Wikipedia usa con connotación casi neutral “izquierda radical” o “extrema izquierda”. Sin embargo, los términos “derecha radical” o “derechista” se usan en frases cargadas de negatividad que los convierten en términos peyorativos.

Algo similar ocurre con congresistas norteamericanos o presidentes de la historia reciente del país. Tan solo hay demócratas entre los tres presidentes con mayor puntuación en cuanto al grado de positividad de los artículos, párrafos o frases en los que se les menciona en Wikipedia.

El peligro en estos sesgos podría ser mayor de lo que llegamos incluso a concebir en un primer instante. El Manhattan Institute advierte de que la inclinación política de Wikipedia podría estar infiltrándose y dando forma a sistemas de Inteligencia Artificial de uso generalizado. En la actualidad Wikipedia permite que las aplicaciones de IA usen su contenido para formarse y entrenarse, lo que condiciona enormemente sus cálculos y procesos.

Los matices que destiñen en los artículos de la Wikipedia no son lo único que provoca el sesgo político izquierdista en la enciclopedia online. Las políticas de la plataforma serían cada vez más severas con el uso de fuentes invalidadas para apoyar ciertas afirmaciones que permitan a los editores realizar cambios en los artículos. Esto se debería al cada vez mayor poder de la fundación sin ánimo de lucro que gestiona Wikipedia, la Wikimedia Foundation.

En un principio, Wikipedia se diseñó para ser una enciclopedia libre y abierta en la que cualquier usuario de internet podía entrar y editar su contenido. Se diseñaron, obviamente, una serie de mecanismos para evitar los llamados “vandalismos”. Este concepto pervive en cierta medida.

El portal mantiene una jerarquía entre usuarios que se distinguen entre ellos por funciones y permisos. Los usuarios de la Wikipedia más bajos sólo tienen permiso para editar artículos que no hayan sido vetados. Después de crear una cuenta, verificarla y cumplir una serie de requisitos mínimos con el tiempo, los usuarios se convierten en editores de Wikipedia. Son miembros de una comunidad dedicada en cuerpo y alma a la edición y creación de entradas de la enciclopedia. En cierta forma, se ven a sí mismos, y a su comunidad, como unos bibliotecarios y archivistas de la nueva era digital.

Por encima de estos editores están los administradores. Son miembros de la comunidad que, tras atestiguar experiencia, conocimientos y compromiso, presentan una candidatura al sufragio de la comunidad para obtener más permisos. En los círculos de la comunidad wikipédica son personajes influyentes en torno a los cuales se crea cierta autoridad. Pueden eliminar y restaurar artículos, levantar vetos sobre la edición de algunas entradas, bloquear y desbloquear a usuarios con mala conducta así como dirigir los debates que se crean en los bastidores de los artículos. Por encima de los editores hay una serie de roles dichos burocráticos que se encargan de aspectos relacionados con la gestión y los permisos, y que también son elegidos por la comunidad.

Con este sistema, ¿cómo es posible que haya un sesgo político coordinado con la agenda progresista ? La respuesta está en la Fundación Wikimedia.

La Fundación Wikimedia, que se presenta como una organización sin ánimo de lucro, se alinea sin embargo con poderosos intereses políticos y empresariales, en particular con los de ideología progresista o de izquierdas. Según destapa la periodista especializada Ashley Rindsberg, este alineamiento influye en las decisiones y directrices editoriales de la plataforma.

La propia Fundación está gobernada por un consejo de administración, que incluye representantes de la comunidad Wikimedia, así como personas externas con experiencia en derecho, tecnología y filantropía. Esta estructura de gobierno, junto con las fuentes de financiación externas, permite influir sutilmente en los contenidos, favoreciendo los puntos de vista dominantes y progresistas. Modifican y alteran, por ejemplo, las políticas de verificación de datos o los requisitos para que una fuente se considere fiable, todo con intenciones de sesgo político.

En términos más generales, la Fundación recibe donaciones de particulares, empresas tecnológicas y organizaciones filantrópicas, algunas de las cuales pueden tener intereses políticos que influyan en la dirección general de Wikipedia.

Entre los grandes donantes, indirectos y directos, están empresas con agendas progresistas como Google o Apple, además de otras fuentes más opacas como el megafondo izquierdista Tides Foundation. Se trata de un fondo de 800 millones de dólares que forma parte del más amplio Tides Center, una red de fondos de este tipo "que se asocia con líderes y organizaciones de cambio social para... acelerar la justicia social." El IRS 990 de la Fundación Tides enumera su misión como "Concesión de subvenciones a través de fondos para acelerar el ritmo del cambio social".

Una constante batalla entre clanes

Para entender lo que ocurre entre los bastidores de Wikipedia, es necesario pasar del otro lado de los artículos y mirar lo que ocurre en la sección “talk” de cada entrada. En estas, se puede visualizar como los editores discuten entre ellos, proponen cambios y manejan todas las entradas de la enciclopedia.



Aquellas que tratan temas controvertidos, como por ejemplo la transexualidad o la política, son un campo de batalla constante entre las distintas facciones de la comunidad de wikipedia. Para entender más sobre este ecosistema, Voz entrevista a un editor de Wikipedia que se presenta bajo el seudónimo de C-3PO, el nombre del androide de Star Wars que maneja datos acerca de cualquier asunto de la galaxia.



“Es todo un asunto de clanes. Hay facciones, es tan simple como eso. Y se organizan para tratar los temas que les afectan de forma más directa. Este sectarismo no ayuda en ningún momento a que Wikipedia sea más objetiva, porque al final todos tienen una agenda o una inclinación”, resume el editor, que prefiere no desvelar a qué grupo pertenece. De lo que C-3PO habla, también hace referencia Ashley Rindsberg, quien en su artículo menciona a una facción conocida como “Women in Red”, quien se esfuerza en aumentar la visibilidad de mujeres en la Wikipedia junto a que haya cada vez más mujeres en puestos de edición e importancia dentro de la comunidad. Por tanto una facción con un claro objetivo que se alinea con ideales políticos ajenos al de la mera información. Este grupo es público y tiene cierta transparencia, pero los hay otros muchos otros más opacos.



“Los editores se reúnen en canales de discusión y a menudo tienen algún tipo de jerarquía. Mantienen sus foros internos a través de aplicaciones como Discord. Muchos de ellos se conocen y tienen relaciones personales entre ellos. Mayormente va en función de la lengua que hablan, pero muchos grupos traspasan esa barrera”, añade el editor, quien explica que ciertos de estos grupos mantienen mejor o peor relación con la Fundación Wikimedia y con el staff fijo y remunerado que la Fundación emplea para hacer funcionar la plataforma.



El editor explica que entradas de la Wikipedia como “mujer” en su idioma inglés son un constante “campo de batalla" entre facciones progresistas y otras más neutrales. Es como el patio de un colegio y valen los golpes sucios. Cuando los administradores vetan la participación en una entrada polémica, lo único que puedes hacer es tener relación y afinidad con ellos para que te permitan entrar a editar”.