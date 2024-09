Trasladan de emergencia a Harvey Weinstein a un hospital para una cirugía cardíaca

Publicado por Sabrina Martin Verificado por 9 de septiembre, 2024

El ex productor de cine Harvey Weinstein, actualmente encarcelado en Nueva York, fue trasladado de urgencia a un hospital para someterse a una cirugía cardíaca de emergencia, según informaron medios estadounidenses.

Según informó Juda Engelmayer, publicista de Harvey Weinstein, y Craig Rothfeld, consultor de prisiones, el ex productor de cine de 72 años fue hospitalizado el pasado domingo por la noche debido a graves complicaciones médicas. No obstante, fue este lunes que se le realizó una cirugía cardíaca. Aunque sus representantes confirmaron la intervención, no se han brindado más detalles sobre su estado de salud actual.

En los últimos meses, Weinstein enfrentó varios problemas médicos. Su salud ha sido un tema recurrente desde su ingreso a prisión, donde está cumpliendo una condena de 16 años por violación y conducta sexual inapropiada.

Enfrentará nuevo juicio

A pesar de su delicada salud, Weinstein tiene una cita en los tribunales esta misma semana. Se espera que comparezca el jueves para un nuevo juicio relacionado con cargos de delitos sexuales de 2020 que habían sido anulados en abril de este año. La Corte de Apelaciones de Nueva York revocó el veredicto anterior, argumentando que se cometieron errores graves en el juicio, incluyendo la admisión de testimonios que no debieron ser considerados.

Este nuevo proceso judicial es una extensión de los múltiples casos legales que ha enfrentado Weinstein desde que fue denunciado en 2017, lo que lo convirtió en una figura central en el movimiento #MeToo. Más de 80 mujeres han acusado a Weinstein de acoso, abuso sexual y violación, incluyendo figuras prominentes en la industria del entretenimiento.

Otros casos en curso

Además de los cargos que enfrenta en Nueva York, Weinstein fue sentenciado en 2023 en Los Ángeles a 16 años de prisión por la violación de una mujer. Asimismo, la semana pasada, los fiscales británicos informaron que desestimaron un caso de agresión indecente que involucraba al productor por hechos ocurridos en 1996, argumentando que no existía una "perspectiva realista de condena".

A pesar de su situación judicial y de salud, Weinstein continúa enfrentando una serie de procedimientos legales en varios países, mientras sus abogados buscan apelar las condenas y frenar nuevos cargos.