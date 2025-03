Jeremy Boreing abandona su rol como codirector ejecutivo de 'The Daily Wire'

Jeremy Boreing en el set de 'The Daily Wire' The Daily Wire

Publicado por Carlos Dominguez 19 de marzo, 2025

Este martes el cofundador de The Daily Wire, Jeremy Boreing, anunció que se centrará por completo en los proyectos creativos de la empresa y que abandona su rol como codirector ejecutivo del medio conservador.

Boering que fundó la empresa en 2015 junto a Ben Shapiro y Caleb Robinson, dijo que "está concentrando su atención en proyectos creativos y de entretenimiento para la empresa."

El medio confirmó que Caleb Robinson asumirá el puesto de CEO a tiempo completo y que se hará cargo de las operaciones diarias de la empresa.

Jeremy Boreing también dijo que "para llevarnos a las alturas que sabemos que podemos alcanzar, hemos traído a un equipo ejecutivo de talla mundial que estoy seguro de que prosperará para llevarnos al siguiente nivel bajo el liderazgo continuo de Caleb, mientras yo dirijo toda mi atención a las aventuras creativas y de entretenimiento de la empresa".

Boreing fue productor ejecutivo de What Is a Woman? y Am I Racist?, dos exitosos documentales protagonizados por Matt Walsh, presentador de The Daily Wire.