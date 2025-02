BlackRock y Bank of America abandonan las políticas DEI

Bank of America AFP

Publicado por Williams Perdomo Verificado por 27 de febrero, 2025

BlackRock y Bank of America abandonan políticas de inclusión y diversidad. La decisión se da en medio de la batalla que lleva la Administración Trump por disminuir la agenda woke en el país.

De acuerdo con documentos regulatorios, revisados por The Post, BlackRock de Larry Fink, el administrador de activos más grande del mundo con 11,4 billones de dólares bajo gestión, y el prestamista liderado por Brian Moynihan eliminaron las palabras que promovían la participación de diferentes grupos minoritarios.

En ese sentido, también se supo que BlackRock, en su último informe anual presentado el martes por la noche, sostuvo que la empresa tiene como intención atraer a los mejores talentos.

“BlackRock se compromete a crear un entorno que respalde a los mejores talentos y fomente perspectivas diversas para evitar el pensamiento colectivo”, explicó el informe.

De igual manera, en su último informe BoFa eliminó las referencias hacia las políticas DEI y en su lugar usó otras palabras como oportunidad y talento.

Además, puso fin a los requisitos para contratar y entrevistar a banqueros. “Somos deliberados en las diversas formas en que buscamos crear un entorno inclusivo donde todos tengan la oportunidad de alcanzar sus metas profesionales”, escribió la firma con sede en Charlotte.

Un representante del Bank of America confirmó al New York Post que esa ya no era la política de la empresa.