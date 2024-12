Publicado por Santiago Ospital Verificado por 14 de diciembre, 2024

La exstripper Crystal Mangum reconoció por primera vez en público que su denuncia por violación sexual contra tres jóvenes jugadores de lacross de la Universidad de Duke había sido falsa. El caso, ocurrido en 2006, alcanzó relevancia nacional y fue presentado por la Fiscalía y ante los medios como el ataque de un grupo de hombres bancos contra una mujer negra.

Dieciocho años más tarde, Mangum reconoció en el podcast Let's Talk with Kat que testificó "falsamente" contra David Evans, Collin Finnerty y Reade Seligmann. "Inventé una historia que no era cierta porque quería la validación de la gente y no de Dios", asegura ahora desde prisión, donde se encuentra por haber matado a puñaladas a su novio en 2011.

Aunque los universitarios fueron declarados inocentes en 2007, antes debieron soportar un arresto y un proceso judicial fundados en mentiras. Asimismo, la temporada de lacrosse se suspendió para su equipo todo un año y la universidad obligó al entrenador, Mike Pressler, a renunciar.

Además, el fiscal de distrito Mike Nifong fue inhabilitado por haber emitido testimonios falsos y retenido pruebas, entre otras infracciones éticas. "Las circunstancias de la violación indicaban una profunda motivación racial por algunas de las cosas que se hicieron. Aquello hace que un delito que es por naturaleza uno de los más ofensivos e invasivos sea aún peor", dijo en aquel entonces Nifong, en una entrevista evocada ahora por The New York Post.

Según el mismo periódico, Magnum no fue procesada por perjurio tras la absolución de los acusados debido a preocupaciones por su salud mental, y a pesar de su confesión actual ya no puede enfrentar cargos por mentir bajo juramento porque estos prescriben a los dos años en Carolina del Norte.

La confesión de Mangum ha despertado numerosas reacciones, entre las que se encuentra una publicación del presidente electo Donald Trump: "Mujer admite haber fabricado totalmente acusaciones en el horrible caso Duke Lacrosse. Destruyó las vidas de estos jóvenes".

"El caso de los jugadores de lacrosse de Duke fue un suceso que incitó fenómenos como Black Lives Matter", sostuvo el comentarista conservador Ben Shapiro. También fue fuente, aseguró del movimiento MeToo y del "creer a todas las mujeres". "¿Dónde puedes ir luego para recuperar tu vida?", se preguntó recordando que el padre de uno de los acusados declaró que la denuncia había arruinado la vida de los jóvenes y sus familias, y aseguró que el caso derivó en cambios legales durante el Gobierno de Barack Obama que dificultaron defenderse ante las acusaciones falsas.