Un alto cargo de los NIH con Fauci, sobre las vacunas del covid: "¿Para qué aumentar mi riesgo de miocarditis?"

Publicado por Israel Duro Verificado por 28 de noviembre, 2024

A pesar de que el equipo de Donald Trump encabezado por Robert Kennedy Jr. y Jay Bhattacharya aún no han tomado oficialmente el control de los máximos organismos de la salud nacional, los escándalos sobre la gestión de Anthony Fauci de la pandemia, en especial sobre las vacunas continúan apareciendo. El último, un alto cargo de los Institutos Nacionales de Salud (NIH, por sus siglas en inglés), que reconoció las políticas para proteger a la población fueron "inventadas" y que él no se vacunó por el riesgo cardiaco que conllevan y porque no se sabe realmente si funcionan.

El confidente involuntario fue Raja Cholan, que dirige la Subdivisión de Normas de Datos Sanitarios de la Biblioteca Nacional de Medicina dentro de los NIH. Durante la conversación con un miembro del equipo de investigación de James O'Keefe, Cholan también reconoció que los adolescentes no necesitaban ser vacunados y que las vacunas llegaron a los ciudadanos de manera demasiado acelerada, por lo que seguirán apareciendo secuelas durante los próximos años.

"Ni siquiera sé si estas vacunas evitan que contraigas el covid"

Cholan señaló que las iniciativas sanitarias de los NIH frente al covid fueron "inventadas" y admitió sus dudas sobre la verdadera eficacia de las vacunas: "Ni siquiera sé si estas vacunas evitan que contraigas el covid. No lo hacen". El directivo reconoció no haberse puesto las últimas dosis porque "si voy a coger el covid de todas formas, y voy a estar bien, ¿por qué voy a incrementar el riesgo conocido de sufrir una miocarditis?". También expresó sus dudas sobre la necesidad de los jóvenes de ponérsela.

Es más, Cholan insinuó que podría ser incluso peligroso para la salud de los que andan por debajo de la treintena: "Para las personas de 30 años o menos, realmente aumenta el riesgo de afecciones cardíacas. Los datos lo demuestran... Estoy lo bastante cerca de los 30 como para no querer tener un infarto". Y añadió: "Probablemente no debería decir esto en voz alta", reconociendo lo delicado de sus declaraciones sobre la seguridad de las vacunas.

Las farmacéuticas, las grandes beneficiadas

Los únicos beneficiarios de la política sanitaria de Fauci, según Cholan, fueron las farmacéuticas, que se embolsaron millones de dólares por material que no contaba con las suficientes garantías: "La vacuna contra el sarampión requiere varias rondas de aprobación, pero las vacunas del covid aceleraron a través de las aprobaciones para que todos recibiéramos nuestros refuerzos. Pfizer y Moderna sólo están sacando un montón de dinero de ello".

Además, Cholan estableció lazos entre el NIAID y la financiación de la investigación de vacunas: 'Hay algunas pruebas de que el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas... podría haber financiado Wuhan, un laboratorio en Wuhan, China, para hacer covid. Allí es donde Fauci era el director. Al igual que podrían haber financiado algunos laboratorios para hacer estudios de vacunas y enfermedades, como para prepararse para un brote".

Al publicarse la grabación Cholan eliminó su perfil de LinkedIn y descartó hablar con el medio de O'Keefe sobre sus declaraciones en el vídeo. Los NIH también declinaron responder.