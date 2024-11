Cuatro de cada cinco estadounidenses no usa términos woke para comunicarse

Publicado por Verónica Silveri Pazos Verificado por 20 de noviembre, 2024

Un nuevo estudio de YouGov reveló que la mayoría de los estadounidenses no utilizan términos woke para comunicarse y no son afines a ellos. La encuesta -realizada del 13 al 15 de noviembre entre 1.194 adultos- muestra que términos como "privilegio blanco" y "género no binario" han sido escuchados y rechazados por muchos, a su vez que son usados por pocos.

Entre los 30 términos incluidos en la encuesta, los estadounidenses tienen más probabilidades a decir que usan regularmente:

- Woke: 19% lo usa - 54% sabe que es y no lo usa.

- Experiencia vivida (16% lo usa- 42% sabe que es y no lo usa).

- Privilegio blanco (15% lo usa - 64% sabe que es y no lo usa).

- Positividad corporal (15% lo usa - 50% sabe que es y no lo usa).

- Patriarcado (13% lo usa - 53% sabe que es y no lo usa).

El sondeo señaló: "Menos del 15% de los estadounidenses dicen que utilizan con frecuencia cada uno de los otros 25 términos sobre los que se les pregunta".

Uno de los términos más populares es "espacio seguro", y este es empleado por sólo el 20% de los encuestados (la mayoría dijo haberlo escuchado, pero no lo usa con frecuencia). Palabras como "Latinx" tienen aún menos presencia apenas el 5% lo utiliza (este término es rechazado incluso por latinos demócratas como el senador Ruben Gallego, quien dice que es irrelevante para las comunidades a las que intenta representar, señaló David Weigel en Semafor).

Como el senador Gallego, hay muchos latinos que piensan igual. Taylor Orth -director de periodismo de datos de encuestas en YouGov- destacó que el uso de esta terminología es bajo incluso entre votantes demócratas y grupos progresistas: "Muy pocos estadounidenses usan estos términos regularmente, sin importar su afiliación política".

Sólo el 15% de los negros usan la palabra "antirracismo"

El estudio refleja cómo el lenguaje progresista es rechazado por la población. Sólo el 15% de los adultos negros dijeron usar "antirracismo". Asimismo, la mayoría de los adultos dijeron que nunca habían oído hablar de "BIPOC", un término para "negros, indígenas y personas de color".

La gran parte de población votante se mostró poco o nada afectada por los términos progresistas. Con un electorado dividido, 19% aseguró identificarse como una persona 'woke' y otro 19% dijo ser una persona 'anti-woke'. Aunque realmente, la mayoría declaró simplemente no se sentirse representada con el uso este término.

Otro tema fue el lenguaje orientado a lo que llaman 'justicia social'. Sin embargo, los resultados respecto a su uso fueron sorprendentes:

El uso regular del lenguaje orientado a la justicia social es más común entre los demócratas que entre los republicanos. Pero eso no significa que la mayoría de los demócratas usen regularmente cualquiera de los términos. Ninguno de los 30 términos incluidos en la encuesta son utilizados con frecuencia ni siquiera por un tercio de los demócratas. Las mayores porciones de demócratas, el 26%, dicen que utilizan regularmente los términos espacio seguro o privilegio blanco.