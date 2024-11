Antisemitismo en Harvard: duro revés judicial para la universidad

Publicado por Leandro Fleischer Verificado por 11 de noviembre, 2024

La Universidad de Harvard recibió un duro revés luego de que el juez Richard Stearns diera luz verde, por segunda vez en tres meses, a una demanda presentada por las organizaciones Louis D. Brandeis Center for Human Rights Under Law y Jewish Americans for Fairness in Education, que representan a estudiantes judíos e israelíes, según la cual la institución académica permitió que se creara un ambiente hostil contra los miembros de la comunidad judía.

En la demanda se ha acusado a la universidad de no proteger a los estudiantes judíos e israelíes, como así también de aplicar selectivamente sus políticas con el fin de no tomar medidas contra el acoso sufrido por ellos y de ignorar deliberadamente sus reclamos para recibir el respaldo de Harvard. Además, se ha indicado que la institución contrató a profesores que difunden propaganda antisemita y apoyan la violencia contra los judíos.

Si bien el juez no descarta que haya habido indiferencia por parte de Harvard, sugirió que no hay suficiente evidencia para probar que hubo animosidad contra los estudiantes judíos e israelíes, o bien que la institución haya tomado represalias contra aquellos que se quejaron.

Kenneth Marcus, presidente del Louis D. Brandeis Center, afirmó en un comunicado que esta decisión del juez representa una gran victoria para los estudiantes judíos en Harvard y en todo Estados Unidos.

Kenneth, quien en el pasado se desempeñó como director de la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Educación de la Administración Trump, añadió que Stearn rechazó los intentos “vergonzosos” y continuos de Harvard de manipular a los estudiantes judíos, quienes fueron discriminados, amenazados y agredidos por otros estudiantes.

La organización Jewish Americans for Fairness in Education manifestó que el juez entendió que Harvard no abordó los casos de acoso y discriminación antisemita antes y después de la masacre del 7 de Octubre.

La respuesta de Harvard



Jason Newton, portavoz de Harvard, manifestó en un comunicado que la universidad ha tomado y continuará tomando medidas para abordar los casos de antisemitismo en la institución para proteger a los estudiantes judíos e israelíes y puedan seguir estudiando sin ser acosados o discriminados.

La demanda fue presentada días después de que Claudine Gay renunciara a la presidencia de la universidad después de que fuera criticada duramente por no haber enfrentado adecuadamente los incidentes antisemitas en Harvard y por haberse negado a afirmar que el llamado al genocidio de los judíos violaba las normas de la institución durante una audiencia en el Congreso.

Gay también enfrentaba cargos de plagio en su tesis de doctorado.