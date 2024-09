Muere Chad McQueen, actor de 'The Karate Kid' e hijo de Steve McQueen, a los 63 años

Chad McQueen durante el documental 'A life of endless summers: The Bruce Brown story' emitido en 2020 Cordon Press.

13 de septiembre, 2024

El actor Chad McQueen murió este miércoles a los 63 años. El hijo del también intérprete Steve McQueen y uno de los protagonistas de The Karate Kid falleció en su rancho de Palm Springs debido a un fallo multiorgánico que tuvo como consecuencia del accidente que sufrió en el año 2020.

Fueron sus hijos, Chase y Madison, así como su mujer Jeanie quienes informaron de la noticia. Lo hicieron mediante una publicación en Instagram en la que, además de pedir privacidad durante estos momentos, recordaron la gran afición que tenía Chad McQueen con las carreras de automóviles:

"Con gran pesar anunciamos el fallecimiento de nuestro padre Chad McQueen. Su extraordinaria trayectoria como padre amoroso para nosotros, junto con su inquebrantable compromiso con nuestra madre, ejemplificaron verdaderamente una vida llena de amor y dedicación. Su pasión por las carreras no sólo puso de manifiesto su excepcional talento, sino que también sirvió para honrar el legado de su padre, un testimonio de los valores que le inculcaron. Nos transmitió su pasión, sus conocimientos y su dedicación, y nosotros continuaremos no sólo su legado, sino también el de nuestros abuelos. Como familia, tenemos que atravesar este difícil momento y pedimos amablemente privacidad mientras recordamos y celebramos su extraordinaria vida".

Conocido por su papel de Dutch en la saga de películas Karate Kid, el antagonista que hace pasar un mal rato a Daniel LaRuso (Ralph Macchio). Su personaje, recuerda The Hollywood Reporter, no regresó para Karate Kid III (estrenada en 1989) ni para la serie de Netflix Cobra Kai, aunque en la ficción televisiva se explicaba que estaba cumpliendo condena en la cárcel y por eso no aparecía.

Sobre su faceta como piloto, recuerda Variety, que el actor, nacido en Los Ángeles el 28 de diciembre de 1960, sufrió un accidente automovilístico en el año 2006 mientras estaba entrenando para el Rolex 24 del Daytona International Speedway.

Este suceso no le dejo secuelas, pero sí acabó con su carrera profesional como piloto, aunque siguió involucrado en este deporte a través de su empresa, McQueen Racing y otros emprendimientos que ahora pasan a manos de sus hijos.