Poderío hispano: el Estadio Internacional de Florida pasa a denominarse Pitbull Stadium

Publicado por Rosana Rábago Sainz Verificado por 8 de agosto, 2024

El artista Armando Christian Pérez, más conocido como Pitbull, cuenta ahora con su propio estadio de fútbol.

El cantante llegó a un acuerdo con el Departamento de Atletismo de la Universidad Internacional de Florida y, por 1.200 millones de dólares, compró los derechos de denominación del Estadio Internacional de Florida (FIU) que ahora recibirá el nombre de Pitbull Stadium.

El cierre de la negociación se anunció este martes en un evento organizado por Pitbull y la FIU. En la conferencia, ambos informaron de que, durante los próximos cinco años (renovables por otros cinco años), el estadio se denominará Pitbull Stadium tras lograr llegar a un acuerdo que el cantante de "I Know You Want Me (Calle Ocho)" y "Give Me Everything" definió como "un verdadero honor":

"Esta asociación con FIU es un verdadero honor y un testimonio de lo que podemos lograr cuando trabajamos duro". Pitbull.

Según explicó el artista, originario de Miami, llegar a este acuerdo significa mucho no sólo para él, sino también para la comunidad de la ciudad floridiana: "Renombrar el estadio no es sólo un cambio de nombre. Se trata de inspirar a la comunidad, crear oportunidades y mostrarle al mundo que con determinación y una visión clara, todo es posible. Estamos haciendo historia juntos y apenas estamos comenzando. ¿Por qué soñar cuando puedes vivirlo?"

El acuerdo también permitirá al artista y empresario distribuir su marca de vodka, Voli 305 Vodka, en el estadio, siendo la bebida principal que ofrecerán en el edificio deportivo. Junto con esto, el artista contará con diez días en los que podrá organizar conciertos y eventos en el estadio así como con dos palcos para cada partido de fútbol que se juegue en ese lugar.

Por su parte, FIU ganará no sólo apoyo financiero de Pitbull sino también una asociación "con una persona increíble que realmente valora las relaciones y su comunidad". Así lo aseguró el director de atletismo de FIU, Scott Carr:

"Este es un día histórico para que FIU Athletics se asocie de manera única con un artista de renombre mundial y una persona increíble que realmente valora las relaciones y su comunidad". Scott Carr, director de atletismo de FIU

Carr también afirmó que esta asociación será beneficiosa para la institución educativa ya que la asociará a un artista de renombre.

"El apoyo financiero de Armando cambia el programa, pero el hecho de que proporcione un micrófono para amplificar a FIU será aún más beneficioso para el crecimiento de nuestra marca. No podría estar más emocionado por nuestra asociación, ya que esto nos llevará a otro nivel. Ahora podemos decir oficialmente: '¡Paws Up, Dale!'", afirmó emocionado el director de atletismo de la Universidad Internacional de Florida.