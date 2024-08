Caso resuelto: Robert Kennedy Jr. reconoce que dejó el cadáver de un osezno en Central Park hace una década

Publicado por Rosana Rábago Sainz Verificado por 5 de agosto, 2024

Robert F. Kennedy Jr. hizo este domingo una confesión inesperada. El candidato independiente para las presidenciales 2024 admitió que él era el responsable de la aparición del cadáver de un cachorro de oso en Central Park en 2014, un hecho que acaparó todas las portadas en aquel momento por lo increíble del suceso.

Fue durante una entrevista con Roseanne Barr que subió él mismo a su perfil de la red social X y donde se ve a la presentadora impactada ante la revelación del político independiente.

En ella, RFK Jr. aseguró que él era el culpable de que apareciese el cadáver del animal ya que lo dejó ahí con la intención de que pareciese que el cachorro de oso había sido atropellado por una bicicleta en uno de los múltiples accidentes en Central Park. El candidato independiente narró como vio a una mujer atropellar mortalmente al osezno y dejarlo en el asfalto. Aunque, originalmente, su idea era llevarse el cuerpo para despellejarlo y almacenar su carne en un frigorífico:

"Me detuve, recogí el oso y lo puse en la parte trasera de mi camioneta, porque iba a despellejarlo y estaba en muy buenas condiciones". Robert Kennedy Jr., candidato independiente a las elecciones presidenciales 2024.

Sin embargo, el tiempo se le echó encima. Y, tras tener el cuerpo del osezno en su camioneta durante horas, el ahora candidato independiente a las presidenciales 2024 se dio cuenta de que no podría aprovechar el cuerpo del cachorro y tuvo que cambiar de plan:

"Al final de la cena, se hizo tarde y me di cuenta de que no podía volver a casa, tenía que ir al aeropuerto. Y el oso estaba en mi coche y no quería dejarlo allí, porque eso habría sido malo". Robert Kennedy Jr., candidato independiente a las elecciones presidenciales 2024.

La única idea que se le ocurrió tanto a él como a sus amigos, recuerda Deadline, fue llevar el cuerpo del osezno tras la cena a Central Park donde lo dejaron con la idea de colocarlo de tal forma que pareciese que "fue atropellado por una bicicleta".

Ellos pensaron que quien encontrase el cuerpo lo encontraría divertido. Pero la mujer que, en aquel momento, estaba de paseo con su perro, provocó un revuelo mediático y prácticamente todos los medios estadounidenses se hicieron eco de la noticia:

"Al día siguiente, apareció en todas las cadenas de televisión. Fue la portada de todos los periódicos". Robert Kennedy Jr., candidato independiente a las elecciones presidenciales 2024.

A pesar de que las autoridades intentaron descubrir lo que había sucedido como el animal, no fueron capaces de resolver el caso. Hasta ahora, casi diez años después de que apareciese el cadáver del osezno, cuando Robert Kennedy Jr. ha desvelado que él fue el culpable de este suceso.