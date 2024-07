Texas critica a Biden por convertir las consecuencias del huracán Beryl en una "cuestión política"

Publicado por Alejandro Baños Verificado por {"lang":"es","firstPublishedAt":"2024-07-10T10:13:17.000Z"}

Tras la llegada del huracán Beryl a Texas -que ha dejado un balance de ocho muertos en Estados Unidos, 18 al sumar la cifra de víctimas en países del Caribe-, el presidente Joe Biden hizo caso a las peticiones de las autoridades del estado y emitió la declaración de catástrofe grave por los desperfectos que ha causado el fenómeno meteorológico.

"Hoy he hablado con el vicegobernador de Texas, Dan Patrick, y con la administradora de la Agencia Federal para la Gestión de Emergencias (FEMA), Deanne Criswell", informó Biden en un comunicado. "En la llamada he planteado la necesidad de una declaración de emergencia y he aprobado inmediatamente una declaración de catástrofe grave por los daños sufridos por el huracán, que ayer arrasó la costa del Golfo de Texas y Houston".

Sin embargo, desde Texas no gustó la decisión de Biden y se evaluó como oportunismo político, tal y como afirmó el vicegobernador Patrick: "Me decepciona que el presidente Biden esté convirtiendo el huracán Beryl en una cuestión política. Hoy hemos mantenido una llamada cordial que ha acabado con él accediendo a mi petición de declaración de catástrofe grave. Pero eso no le basta. Me acusa falsamente de no estar localizable. Obviamente, no sabía que sus propios empleados de la FEMA estuvieron a mi lado durante 3 días. Todo lo que tenía que hacer era llamarles y que me pasaran su teléfono. Incluso me hice una foto con ellos".

También criticó la declaración de Biden Greg Abbott. El gobernador de Texas acusó al presidente de no haberse puesto en contacto con él ni una sola vez para conocer de primera mano los daños causados por el huracán: "La memoria de Biden vuelve a fallar. Ni una sola vez me llamó durante Beryl".

El huracán Beryl ha provocado grandes desperfectos materiales -además de muertos y heridos- a su paso por Texas. Según informó AFP, casi dos millones de usuarios sufrieron cortes en el suministro eléctrico. Las temperaturas alcanzaron los 106°F y se registraron vientos de más de 80 mph.