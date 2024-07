Publicado por Santiago Ospital Verificado por {"lang":"es","firstPublishedAt":"2024-07-06T17:08:06.000Z"}

La jueza del condado de Davidson I'Ashea Myles decidió no hacer públicos los escritos de Audrey Hale, tiradora del Covenant School, de acuerdo con una presentación judicial difundida por The Tennessean.

Los demandantes, entre quienes se encontraban individuos, asociaciones civiles y periódicos, habían pedido a la Justicia que obligara a la Policía de Nashville a revelar los materiales encontrados en la vivienda y el automóvil de Hale durante la investigación posterior al ataque a la escuela cristiana que dejó seis muertos, entre ellos tres niños. Los documentos, aseguraban, ayudarían a esclarecer los motivos del ataque.

Myles sostuvo que mientras continúe la investigación policial, los documentos no podrán darse a conocer al público. Además, aseguró que cualquier documento que contenga información sobre la seguridad de la escuela "no se divulgará en ningún momento" para evitar revelar información sensible y citó la ley federal de derechos de autor como norma para justificar la decisión.

Sobre este último punto, vale destacar que los padres de Hale cedieron los derechos sobre los documentos de su hija a varios padres de sus víctimas. Myles reconoció esta transferencia y escribió que porque el gobierno local no es dueño de los derechos de los materiales de Haley, carece de autoridad legal para publicarlos.

Padres de la Covenant School, cuya identidad se mantuvo anónima, la propia escuela y la Iglesia Presbiteriana de Covenant intervinieron en el juicio como partes interesadas.

La batalla legal continúa

Uno de los demandantes, Michael Patrick Leahy, prometió apelar la decisión del jueves. "El juez ha aceptado erróneamente una dudosa reclamación de derechos de autor presentada por intervinientes a los que no se debería haber permitido intervenir en este caso en primer lugar", sostuvo en declaraciones recogidas por The Tennessee Star, periódico del que es redactor jefe.

"La sentencia del juez es claramente contraria al interés público y constituye una subversión de la intención de la Ley de Registros Públicos de Tennessee. Con toda seguridad, apelaremos".

Leahy y su empresa Star News Digital Media Inc., matriz del Tennessee Star, también presentaron una demanda federal exigiendo a la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) que entregue los documentos.

De acuerdo con el periódico local, el FBI habría enviado una misiva a la Policía Metropolitana de Nashville recomendándole "encarecidamente" que no divulgase fichas de asesinos como Hale.

Páginas filtradas a los medios

The Tennessee Star publicó también varias páginas de los escritos de la tiradora, una mujer biológica que se identificaba como hombre.

Hale escribió sobre su experiencia usando el nombre Aiden, sobre la "tortura" que le significó haber sido educada como a una mujer y que aprendió sobre el transgenerismo pasados los 20 años: "Por fin he encontrado la respuesta, cambiar de sexo es posible".

A fines del año pasado, el podcaster Steven Crowder también publicó una serie de fotografías con frases escritas por la atacante.