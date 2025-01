Emergencia fronteriza, carteles como terroristas y salida de la OMS: Trump firma decenas de órdenes ejecutivas en su primer día como presidente

Publicado por Williams PerdomoSabrina Martin Verificado por 20 de enero, 2025

Este lunes, tras asumir oficialmente el cargo como el 47º presidente de los Estados Unidos, Donald Trump firmó una serie de órdenes ejecutivas que marcaron el comienzo de su mandato con una agenda centrada en temas clave como la seguridad fronteriza, la revitalización de la economía y la defensa de los valores nacionales.

Durante su primer discurso como mandatario, Trump dejó en claro sus objetivos: "En todo lo que hagamos, mi Administración se inspirará en una firme búsqueda de la excelencia y el éxito incesante. No olvidaremos a nuestro país, no olvidaremos a nuestra Constitución y no olvidaremos a nuestro Dios”.

Acciones iniciales en la Casa Blanca y el Capitolio

Después de la investidura, Trump firmó documentos cruciales en el Capitolio, incluidos los nombramientos para su gabinete y la proclamación de que las banderas ondearían a toda asta durante todas las investiduras presidenciales. Según Will Scharf, nuevo secretario de personal de la Administración, Trump también anuló 78 medidas implementadas por Biden, entre las que se incluyen órdenes ejecutivas, memorandos y otras directrices.

Indultos a manifestantes del 6 de enero

Más tarde, en la Oficina Oval, Trump firmó una orden ejecutiva de indulto total para aproximadamente 1.500 personas involucradas en los disturbios ocurridos en el Capitolio el 6 de enero de 2021.

Medidas económicas y gestión gubernamental

Trump también firmó órdenes para frenar el gasto público y reorganizar el Gobierno. Estableció una congelación de contrataciones federales, salvo en el sector militar, y ordenó que los funcionarios federales regresaran al trabajo presencial, eliminando el teletrabajo. Esta última deberá llevarse a cabo "tan pronto como sea factible", según un comunicado de la Casa Blanca. Podrá haber excepciones, decididas por los jefes de cada departamento.

Además, ordenó reclasificar a miles de empleados federales al reinstaurar el Programa F (Schedule F). El objetivo es facilitar el despido, aumentando la "rendición de cuentas". "Cualquier poder que tengan (los trabajadores públicos) es delegado por el presidente, y deben rendir cuentas ante el presidente, quien a su vez es responsable frente a los estadounidenses", sostuvo la nueva Administración, recordando que en ocasiones anteriores cargos públicos se resistieron a implementar disposiciones mandadas desde el Salón Oval.

En el ámbito económico, firmó una directiva destinada a abordar la inflación y reducir los costos de vida, al mismo tiempo que restableció la libertad de expresión en el Gobierno, prohibiendo intentos de censura.

Enfoque en inmigración y seguridad fronteriza

Trump declaró una emergencia nacional en la frontera sur, con el objetivo de implementar medidas más estrictas de seguridad. A través de varias órdenes ejecutivas, encargó a los militares la vigilancia de la frontera, designó a ciertos cárteles y pandillas como organizaciones terroristas y reactivó la construcción del muro fronterizo. Además, ordenó la detención de la ciudadanía por derecho de nacimiento para los hijos de inmigrantes indocumentados, desafiando la interpretación tradicional de la 14ª Enmienda de la Constitución.

Retiro de acuerdos internacionales y defensa de los valores nacionales

Siguiendo su política de "Estados Unidos primero", Trump firmó la retirada formal del país del Acuerdo Climático de París, calificando el acuerdo como injusto y unilateral. Además, aprobó una orden ejecutiva para limitar las políticas de diversidad, equidad e inclusión dentro del Gobierno, uno de los compromisos clave de su campaña. También retiró a Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) -que ya pidió al presidente que "reconsidere" su posición-, acusando a la organización de ser ineficaz y de favorecer a otros países en detrimento de los intereses estadounidenses. Asimismo, ordenó una pausa de 90 días en la ayuda exterior de Estados Unidos, revisando programas de ayuda para asegurarse de que estén alineados con los intereses y valores del país.

Medidas adicionales

Entre otras acciones, Trump firmó una orden ejecutiva destinada a aplazar, por al menos 75 días, la implementación de la prohibición federal de TikTok.

Por último, Trump restauró la pena de muerte en los casos de asesinato de un agente de la ley o de delitos capitales cometidos por extranjeros ilegales, ordenando que se solicite la pena de muerte en todos los casos donde sea legalmente viable.

Con estas primeras medidas, Trump dejó en claro que su Administración estará marcada por un enfoque firme en la defensa de los intereses nacionales.