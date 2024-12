Publicado por Joaquín Núñez Verificado por 30 de diciembre, 2024

Donald Trump volvió a respaldar la inmigración calificada. Días después de zanjar la discusión interna del mundo 'MAGA', el presidente electo volvió a ratificar su posición. En concreto, reposteó una viral publicación de Elon Musk en X, para que no queden dudas sobre cuál será su posición al respecto en la segunda Administración Trump.

"Cualquiera -de cualquier raza, credo o nacionalidad- que haya venido a América y haya trabajado como un demonio para contribuir a este país tendrá siempre mi respeto", publicó Musk en su cuenta de X. El posteo se volvió viral rápidamente y superó los 57 millones de reproducciones.

"América es la tierra de la libertad y las oportunidades. Luchen con todas vuestras fuerzas para que siga siendo así", añadió el también fundador de Tesla.

El presidente electo ya había zanjado la discusión interna sobre el tema en una reciente entrevista con The New York Post.

"Siempre me han gustado los visados, siempre he estado a favor de los visados. Por eso los tenemos. Tengo muchos visados H-1B en mis propiedades. He sido un creyente en el H-1B. Lo he utilizado muchas veces. Es un gran programa", expresó Trump.

La polémica comenzó inesperadamente después de que se anunciara a Sriram Krishnan como asesor de políticas de inteligencia artificial en la segunda Administración Trump. A raíz de su nombramiento, comenzaron a reflotarse unas declaraciones recientes en las que habló de eliminar los límites por país a las 'Green Cards' y a las visas para inmigrantes cualificados.

Musk y la polémica sobre la inmigración calificada

El empresario salió a respaldar a Vivek Ramaswamy cuando el mundo 'MAGA' entró en el mencionado debate.

Entre algunas discusiones con los usuarios de su red social, explicó la necesidad de alentar la inmigración extranjera calificada comparando a Estados Unidos con un equipo deportivo.

"Hay una escasez permanente de excelentes talentos en ingeniería. Es el factor limitante fundamental en Silicon Valley. El número de personas que son ingenieros supertalentosos Y supermotivados en EE.UU. es demasiado bajo. (...) Hay que reclutar a los mejores talentos, estén donde estén. Eso permite que todo el EQUIPO gane", señaló Musk.