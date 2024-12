Mayorkas apunta que los drones misteriosos son aviones que vuelan de noche mientras legisladores de ambos partidos exigen más medios y tecnología

Publicado por Israel Duro Verificado por 16 de diciembre, 2024

El máximo responsable de la Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, trató de acabar con los temores de los ciudadanos por el avistamiento de misteriosos drones sobre varias ciudades, como Nueva Jersey y Nueva York al asegurar que se trata de aviones que vuelan de noche gracias a un cambio en la normativa de la FAA que autoriza los vuelos nocturnos. No obstante, su explicación no parece convencer ni siquiera a sus compañeros demócratas, con destacados líderes como Chuck Schumer exigiendo medidas a la administración.

Más de 15 días después de los primeros avistamientos, Mayorkas se sentó ante las cámaras de This Week de ABC News para reiterar que a la población que no se preocupe. La última versión del secretario de Seguridad Nacional es que, aunque algunos de los objetos observados son realmente drones, muchos de ellos serían en realidad aviones pilotados por personas.

Mayorkas, obligado a reconocer que muchos de los objetos avistados son drones

Según Mayorkas, la causa de la inusual cantidad de objetos volantes avistados por la noche tiene su causa en el cambio de normativa de la FAA de septiembre de 2023, que permite los vuelos nocturnos. "Esa puede ser una de las razones por las que ahora la gente ve más drones que antes, sobre todo desde el amanecer hasta el anochecer. Quiero asegurar al público estadounidense que estamos en ello", señaló.

No obstante, y pese a su intento de defender su nueva teoría -similar a la expuesta por el senador demócrata Andy Kim horas antes-, Mayorkas se vio obligado a reconocer que muchos de los objetos avistados son realmente drones y que la Administración se está tomando en serio la situación.

"No hay duda de que la gente está viendo drones. Y quiero asegurar al público estadounidense que nosotros, en el gobierno federal, hemos desplegado recursos adicionales, personal, tecnología, para ayudar a la Policía del Estado de Nueva Jersey a hacer frente a los avistamientos de drones. Algunos de esos avistamientos de drones son, de hecho, drones. Otros son aviones tripulados que suelen confundirse con drones. Y vemos informes duplicados".

La intervención de Mayorkas no convence a líderes de ambos partidos

Como es habitual en él, Mayorkas volvió a tratar de poner la pelota sobre el tejado de ambas cámaras del Capitolio para cambiar la legislación existente: "Estamos trabajando en estrecha coordinación con las autoridades estatales y locales. Es fundamental, como todos hemos dicho durante varios años, que necesitamos del Congreso autoridades adicionales para abordar la situación de los drones". En concreto, el secretario del DHS reclamó más poder para los funcionarios estatales y locales para "contrarrestar la actividad de aviones no tripulados bajo supervisión federal."

Algo que no parece convencer ni a sus compañeros de partido. El todavía líder de la todavía mayoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer exigió a la Administración, junto a varios compañeros, "desplegar tecnología especial de detección de drones en Nueva York y Nueva Jersey". Además, anunció que tratará de "aprobar un proyecto de ley en el Senado que dote a las fuerzas de seguridad locales de más herramientas para la detección de drones".

Tampoco se mostró muy satisfecho con las explicaciones de Mayorkas Chris Christie. El exgobernador de Nueva Jersey y excandidato republicano en las primarias presidenciales contestó en el mismo programa al responsable del DHS tras su intervención televisada que, en todos los años que lleva viviendo en The Garden Estate, "es la primera vez que veo drones sobre mi casa".

Crecen las teorías de la conspiración tras la falta de explicaciones de la Administración

Unas teorías que no han dejado de surgir y que van desde apuntar a una "nave nodriza" iraní como origen de los drones a la advertencia -a la que Joe Rogan hizo de altavoz en su programa- de John Ferguson, director ejecutivo de una empresa de sistemas de aviones remotos de Kansas, quien aseguró que estos drones parecen querer "oler" una fuga de gas, "material radiactivo" o cualquier otra cosa en el suelo. "La única razón por la que volarías un avión no tripulado de noche es si estás buscando algo", dijo Ferguson en el clip, señalando que no cree que los drones sean nefastos.

Dos detenidos en Boston por volar un dron cerca del aeropuerto

Además, dos hombres fueron detenidos por volar drones "demasiado cerca" del aeropuerto de Boston, según informó la Policía. Un agente detectó actividad inusual y peligrosa, y utilizó tecnología avanzada de seguimiento de UAS para identificar la ubicación del dron. Tras estudiar su historial de vuelo, encontró la posición de sus operadores en la isla del puerto de Boston, conocida como Long Island, donde se envió a la unidad de Patrulla del Puerto de la Policía de la ciudad.

Los agentes encontraron a tres personas en el interior del Campus de Salud de Long Island, que se encuentra cerrado, que trataron de huir a pie. Sin embargo, dos fueron capturados con un dron dentro de la mochila de uno de ellos. La tercera persona consiguió eludir a los agentes y la Policía cree que huyó en una pequeña embarcación, por lo que la búsqueda continúa.