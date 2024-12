El perdón a Hunter Biden, buena noticia para los condenados del 6 de Enero

Publicado por Israel Duro Verificado por 3 de diciembre, 2024

La "persecución política" esgrimida por Joe Biden para indultar a su hijo Hunter ha allanado de manera considerable el camino para que Donald Trump perdone a muchos de los condenados por su participación en el 6 de Enero. El propio presidente electo así lo apuntó en su primer mensaje sobre el polémico gesto de Biden con su vástago, al preguntarse en Truth Social si incluía a los "rehenes" por las protestas en el Capitolio.

Con su comunicado para justificar el perdón a Hunter por posesión ilegal de armas y evasión fiscal, el propio presidente ha asestado un golpe mortal a la credibilidad de la Justicia. Sus argumentos sobre el trato "especial y selectivo" que ha sufrido el primer hijo según el presidente han reforzado las continuas denuncias de Trump de que estaba sufriendo "una caza de brujas" política desde la Administración Biden y de que los condenados por el 6 de Enero estaban sufriendo un juicio político que no respetaba sus derechos.

"Ninguna persona razonable que analice los hechos de los casos de Hunter puede llegar a otra conclusión que no sea que Hunter fue señalado sólo porque es mi hijo, y eso está mal. Esta es la verdad: creo en el sistema judicial, pero mientras he luchado con esto, también creo que la política bruta ha infectado este proceso y ha llevado a un error judicial - y una vez que tomé esta decisión este fin de semana, no tenía sentido retrasarlo más. Espero que los estadounidenses comprendan por qué un padre y un Presidente han tomado esta decisión".

La politización de la Justicia, vieja denuncia de Trump

Estas acusaciones contra el tratamiento politizado de la Justicia a su hijo como razón para perdonarlo, son precisamente las que Donald Trump lleva años denunciando sobre los procesados por el 6 de Enero y los propios jueces vienen confirmando en las últimas sentencias, favorables a las personas que están siendo juzgadas por lo sucedido tras la victoria de Biden sobre Donald Trump en 2020.

Para la editora legal de Fox News Kerri Urbahn, el indulto de Joe a Hunter Biden supone, de hecho, un "regalo" a Trump para cumplir su promesa de perdonar a los condenados por su participación en las protestas en el Capitolio en 2021. Urbahn apunta que, además de cuestionar la imparcialidad de la Justicia y de la labor de su propio fiscal Merrick Garland, ha dejado sin argumentos a los medios y políticos demócratas que pudieran objetar algo.

El periodo que abarca el indulto cubre el periodo de sus negocios en Ucrania

El movimiento de Biden, según varios expertos, supone "bajar el listón" de los indultos y hace que obtener éstos "sea mucho más fácil". Además, muchos analistas jurídicos apuntaron a un dato que consideran tan relevante como el hecho de que el beneficiario sea el hijo del presidente: la amplitud del periodo (más de una década) que cubre el perdón, así como la lista de los posibles delitos federales por los que no podría ser llevado a los tribunales.

Según apuntó a Fox el exfiscal Trey Gowdy, el tiempo "realmente no podría ser más amplio, para ser honesto. El plazo incluido en el indulto cubre casi todos los estatutos federales de limitaciones para la gran mayoría de los delitos federales. Esto cubre este período de tiempo y significa que no se pueden presentar cargos".