Kamala elige como enlace con la comunidad judía a un funcionario que instaba a sancionar a Israel

Publicado por Leandro Fleischer Verificado por 14 de agosto, 2024

La vicepresidente Kamala Harris ha nombrado recientemente al negociador de izquierda Ilan Goldenberg (47) como su nuevo enlace con la comunidad judía, señalaron fuentes relacionadas con el asunto a Jewish Telegraphic Agency. A pesar de haber nacido en Israel, Goldenberg prestó una importante colaboración para que la Administración Biden-Harris, a la que se unió en 2021, sancionara al Estado judío.

Cabe señalar que Goldenberg, quien nació en Israel pero creció en Nueva Jersey, renunció a su ciudadanía israelí para poder trabajar durante la Administración Obama en "el expediente de Irán en el Pentágono".

Goldenberg también se ha desempeñado como asesor de la vicepresidente Harris en cuestiones de Oriente Medio en 2023 y anteriormente fue un fuerte crítico del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y del liderazgo palestino.

Asimismo, durante la Administración Trump apuntó contra la política del Gobierno hacia Israel. En 2021 sostuvo que Estados Unidos no debería considerar a Jerusalén como la capital israelí, contra la decisión de Trump de trasladar la embajada estadounidense a esa ciudad y contra el plan de paz para Medio Oriente presentado por el entonces presidente del país norteamericano.

Goldenberg, un experto en Medio Oriente que además tuvo un papel fundamental en las infructuosas conversaciones de paz entre Israel y los palestinos en 2013 y en el acuerdo nuclear con Irán en 2015, ayudó a liderar los esfuerzos para que el Gobierno estadounidense persiguiera y sancionara a israelíes en el contexto de la guerra contra Hamás y otras organizaciones terroristas en Gaza.

En un artículo publicado en Tablet, Michael Doran señaló que, en un hecho sin precedentes, la Administración Biden-Harris estableció un equipo con el fin de imponer sanciones a los israelíes, lo cual, subrayó el analista internacional, es “inconstitucional”.

Doran explicó que el esfuerzo es liderado por la Dirección de Economía Internacional en el Consejo de Seguridad Nacional y que Ilan Goldenberg, quien hasta abril trabajó para Harris y ahora se ha trasladado a la Dirección de Planificación Estratégica en este organismo, tiene un papel muy importante. El autor añadió que la Oficina de Política de Sanciones Económicas lidera los esfuerzos en el Departamento de Estado y que trabaja en colaboración con la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro para preparar paquetes de pruebas.

De acuerdo con Doran, las ‘pruebas’ son proporcionadas por organizaciones hostiles hacia Israel, como Democracy for the Arab World Now, entre otras.

¿Un Gobierno de Kamala Harris será hostil hacia Israel?



El portal de noticias Breitbart indicó que las sanciones suelen dirigirse contra actividades de protesta ordinarias y en ocasiones han apuntado contra las personas equivocadas. Y agregó que actualmente son objeto de una demanda que alega que violan la Primera Enmienda.

Breitbart concluyó que que la elección de Goldenberg sugiere que Kamala Harris tomará un enfoque hostil hacia Israel y su Gobierno, y que los judíos que apoyan a Israel -la gran mayoría- no estarán representados en su administración.