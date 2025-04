Un funcionario de la Casa Blanca admitió que la polémica carta enviada a Harvard no contaba con autorización

Publicado por Luis Francisco Orozco 18 de abril, 2025

El New York Times reveló este sábado que un funcionario de la Administración del presidente Donald Trump, quien decidió no revelar su identidad por temor a represalias, le confesó al medio que la carta enviada el pasado viernes por la Casa Blanca a la Universidad de Harvard, la cual contenía varias exigencias relacionadas a combatir el antisemitismo en su campus universitario, no debió haberse enviado al no contar con la autorización correspondiente. Según lo detallado por el periódico, el asesor general interino del Departamento de Salud y Servicios Humanos, Sean Keveney, quien es uno de los más importantes miembros del grupo de trabajo sobre antisemitismo dentro de la Casa Blanca, fue quien le envió la carta a la prestigiosa institución académica.

La carta generó una fuerte controversia, luego de que Harvard comunicara, tres días después de haberla recibido, que decidía no acatar lo ordenado por la Administración Trump en su mensaje, generando así un enfrentamiento directo que cortaba con los numerosos diálogos que ambas partes estaban manteniendo durante las últimas semanas. El Times explicó que, pocas horas después de que la universidad comunicara su decisión, el funcionario de la Casa Blanca que decidió conversar con el medio bajo condición de anonimato se comunicó directamente con la institución académica para aclarar que la misiva del 11 de abril no debió haberse enviado en ningún momento, tras culpar a Keveney de haberlo hecho sin la autorización debida.

¿Qué decía la carta?

De acuerdo a lo informado por el periódico, la carta de la Casa Blanca incluía numerosas exigencias relacionadas directamente al tema de admisiones, contrataciones, e incluso contenido curricular. El medio detalló que, si bien Harvard está dispuesta a tratar de resolver los numerosos escándalos de antisemitismo que han surgido dentro del campus universitario luego del ataque terrorista perpetrado por Hamás en suelo israelí el pasado siete de octubre del 2023, las exigencias por parte de la Administración Trump fueron consideradas lo suficientemente extremistas como para verlas imposibles de acatar.

El Times explicó que, si bien otros miembros de la Casa Blanca que decidieron no revelar su identidad confirmaron la autenticidad de la carta enviada a Harvard, dichos funcionarios ofrecieron versiones diferentes sobre la forma en que la administración manejó el asunto tras la respuesta de la universidad. Después de todo, dichos funcionarios explicaron que, mientras algunos miembros de la Casa Blanca creían que la carta solo debía circular entre varios grupos dentro de la administración en lugar de ser remitida directamente a Harvard, otros consideraron que la carta fue enviada de forma muy prematura.