Letitia James contraataca: "No me silenciarán, no me intimidarán, no me doblegaré, no me quebraré y no me inclinaré ante nadie" pese a "las "infundadas acusaciones" de la "venganza" de Trump

Publicado por Israel Duro 18 de abril, 2025

Letitia James rompió desafiante su silencio tras las acusaciones de fraude hipotecario lanzadas desde la Administración Trump y la petición de investigar la compra de una vivienda en Virginia por la que podría haber incurrido en un delito de incompatibilidad y falsedad. La fiscal general de Nueva York, una de las principales figuras demócratas de la resistencia demócrata a Trump en estos momentos, apuntó que se trata de "acusaciones infundadas" dentro de la estrategia de "venganza" del presidente contra ella.

La fiscal general del Empire State recuperó el célebre eslogan que repitió a diario durante el juicio a Trump de que "nadie está por encima de la ley" y aseguró que lo que ella considera ataques de represalia del presidente no podrán derribarla: "No me silenciarán, no me intimidarán, no me doblegaré, no me quebraré y no me inclinaré ante nadie".

"Estoy más centrada en defender la libertad y el estado de derecho en el estado de NY"

En una entrevista en el programa Inside Townhall del canal Spectrum NY1, James defendió su inocencia tras ser preguntada sobre la petición de que se investiguen la compra de una vivienda en Virginia y las irregularidades sobre el tamaño de otro piso de su propiedad de Brooklyn a la hora de conseguir hipotecas: "Permítanme decir a todos los neoyorquinos y a todos los estadounidenses: Las acusaciones son infundadas. Las acusaciones no son más que una gira de venganza".

Sin embargo, la fiscal se limitó a echar balones fuera sin tratar de desmontar las acusaciones, presentándose como una campeona en la lucha contra Trump: "No voy a ir de un lado para otro con respecto a estas acusaciones infundadas. Estoy más centrada de nuevo en defender la libertad, las libertades y el estado de derecho en el estado de Nueva York".

Pulla a Trump: los intereses de los $454 millones de la condena "crecen cada día"

Eso sí, James tuvo tiempo para tratar de remover la herida del republicano por su victoria en los tribunales de Nueva York: "Mi oficina tuvo éxito en asegurar una sentencia de $ 450 millones contra Donald Trump y otros por exagerar el valor de sus activos". Sonriendo, James añadió que los intereses adeudados al estado por el presidente siguen "creciendo cada día".