Un error en la Administración Trump expone planes de guerra secretos

Publicado por Santiago Ospital 24 de marzo, 2025

Un periodista de The Atlantic fue añadido por error a un grupo de chat de la Administración Trump donde se compartieron planes para un inminente bombardeo en Yemen. Así lo reveló en un artículo el propio reportero, Jeffrey Goldberg, tras lo cual congresistas demócratas comenzaron a pedir la cabeza de altos cargos de la Casa Blanca.

Goldberg, director de la revista, aseguró que el 11 de marzo recibió una solicitud de conexión en la red social Signal de un usuario identificado como Michael Waltz, nombre del asesor de seguridad nacional de Trump. Dos días más tarde fue incluido en un grupo llamado "Houthi PC pequeño grupo" ("PC" o principals committee, haciendo referencia a un equipo conformado por funcionarios sénior de seguridad nacional).

"Tenía serias dudas de que este grupo de texto fuera real, porque no podía creer que la dirección de seguridad nacional de los Estados Unidos se comunicara en Signal sobre planes de guerra inminentes", aseguró el reportero. Entre sus miembros parecían figurar JD Vance, vicepresidente, Marco Rubio, secretario de Estado, Pete Hegseth, secretario de Defensa, Tulsi Gabbard, directora de inteligencia nacional, Scott Bessent, secretario del Tesoro, John Ratcliffe, director de la CIA y Susie Wiles, jefa de Gabinete.

Además de leer una discusión entre varios de los participantes sobre cómo debían llevarse a cabo ataques aéreos contra los terroristas hutíes en Yemen, con JD Vance como la voz discordante, Goldberg afirmó haber tenido acceso a "detalles operativos" sobre una inminente operación compartidos por Hegseth, "incluida información sobre los objetivos, las armas que Estados Unidos desplegaría y la secuencia de los ataques".

Las sospechas del director de The Atlantic sobre la autenticidad de la cadena de mensajes se despejaron con los primeros reportes de detonaciones en Yemen: se estaban produciendo en el lugar y la hora detallados en el chat.

Tras salir del grupo, consultó por otras vías a varios funcionarios y Brian Hughes, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, le replicó que la conversación parecía "auténtica". Aunque reconoció que se encontraban revisando "cómo se añadió un número inadvertido a la cadena", Hughes celebró la "coordinación política profunda y meditada" que demostraba y aseguró que el éxito de la operación militar confirmaba que no había existido riesgo contra la seguridad nacional.

Pedidos de responsabilidades



En respuesta a la pregunta de un periodista, Donald Trump dijo desconocer el episodio. "No soy un gran fan del Atlantic", añadió. "Es, para mí, una revista que va a la quiebra". Destacó, sin embargo, que el ataque había sido exitoso.

"Yo también he enviado accidentalmente un mensaje a la persona equivocada. A todos nos ha pasado", dijo el representante republicano de Nebraska Don Bacon, en declaraciones a Axios. "La acción desaprensiva fue enviar esta información a través de redes no seguras. Nada de esto debería haberse enviado por sistemas no seguros. Rusia y China seguramente están monitoreando su teléfono no clasificado".

Su colega de partido y cámara Derrick Van Orden, de Wisconsin, dijo al mismo periódico que debía haber alguna forma de "responsabilidad administrativa" si había sido un error y una de "responsabilidad legal" si había sido a propósito.

Desde la bancada demócrata se mostraron combativos, con el senador por Virginia Mark Warner asegurando en una serie de publicaciones en X que la Administración estaba "tomándose a la ligera la información más clasificada de nuestra nación" y que sus acciones harían que los aliados de Estados Unidos estuviesen menos dispuestos a compartir información sensible.

“Se trata de una violación escandalosa de la seguridad nacional y deberían rodar cabezas”, escribió el congresista azul Chris Deluzio. “Necesitamos una investigación completa y una audiencia sobre esto en el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, lo antes posible”.