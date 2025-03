AOC se postula como la líder anti Trump ante los demócratas

Publicado por Israel Duro 24 de marzo, 2025

Alexandria Ocasio-Cortez está en su prime gracias a Donald Trump. La representante hispana por Nueva York, una de los políticos más radicales del Partido Demócrata, se ha convertido en la gran favorita de los votantes para convertirse en la líder que aúne a los políticos de la formación azul en la lucha contra el presidente republicano.

Entre las dudas sobre colaborar con Trump, "hacerse el muerto" -James Carville dixit- o lanzar una oposición dura para tumbar todas y cada una de las propuestas del líder del Ejecutivo conservador, Ocasio-Cortez siempre lo tuvo claro: Contra Trump, siempre.

Lucha sin cuarte contra Trump y los 'colaboracionistas'

De hecho, lejos de tratar de hacer guiños a los votantes demócratas más moderados, como viene haciendo Gavin Newsom, uno de los favoritos para estar en la boleta en 2028, la representante de The Squad ha ido un paso más allá: No se trata de radicales contra moderados, sino de la lucha sin cuartel contra Trump y quienes están dispuestos a cooperar con él, y ella es la abanderada en esta batalla.

"No importa a quién votaste en el pasado, no importa si conoces todas las palabras correctas para decir, no importa tu raza, religión, identidad de género o estatus. No importa incluso si no estás de acuerdo conmigo en algunas cosas. Si estás dispuesto a luchar por alguien que no conoces, eres bienvenido aquí".

Esas palabras fueron pronunciadas durante un mitin en Arizona la semana pasada. La representante hispana por Nueva York sabe que es su momento, y está dispuesta a aprovecharlo y darse a conocer. Por ello, se embarcó en la gira para "combatir la oligarquía" del senador socialista independiente Bernie Sanders, su mentor político, recorriendo Nevada, Colorado y el citado Estado del Gran Cañón.

La política que "mejor representa los valores demócratas", según una encuesta de CNN

La decisión del líder de la minoría demócrata en el Senado de permitir que saliera adelante la resolución continua republicana que evitó el cierre de Gobierno ha sido, quizás, el empujón definitivo para que Ocasio diera un salto cualitativo fundamental. De hecho, una encuesta de CNN ya la situó como la favorita de las bases para ser el referente demócrata en la oposición y liderar un partido descabezado y confundido.

La progresista neoyorquina fue elegida por el 10% de los encuestados como el político que mejor refleja los valores del Partido Demócrata. Inmediatamente después aparecía la exvicepresidenta Kamala Harris, opción del 9% de los encuestados. El independiente Sanders quedó en tercer lugar, con un 8% y el líder de la minoría demócrata en la Cámara, Hakeem Jeffries, en cuarto con el 6%. Schumer, acusado de colaboracionista por ceder con el cierre de Gobierno, apenas si consigue el 2% de los apoyos.

La libertad de representar "zonas fuermente demócratas"

La encuesta de CNN deja claro que el votante demócrata quiere luchar contra Trump. Y, en estos momentos, esto se percibe como un apoyo a los perfiles más radicales del Partido. Un fenómeno que también puede verse en otros políticos azules cuya popularidad está despegando, como la senadora Elissa Slotkin de Michigan, que comparó el mensaje de AOC frente al de quienes, como ella misma, se encuentran en un estado morado y deben medir sus mensajes:

Slotkin dijo que tenía que ser "algo más que una activista" y señaló que legisladores como AOC representan a zonas fuertemente demócratas, lo que les permite presentar perfiles más radicales. "Todas esas cosas me exigen ser algo más que una simple AOC. No puedo hacer lo que ella hace porque vivimos en un estado morado y yo soy pragmática".