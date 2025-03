JD Vance y una defensa moral de la posibilidad de deportar personas con tarjeta de residencia o visado de estudiante

Publicado por Joaquín Núñez 13 de marzo, 2025

JD Vance se metió de lleno en la polémica por la situación de Mahmoud Khalil, quien fue arrestado por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) luego de que el Departamento de Estado revocara tanto su visado de estudiante como su Green Card. Remarcando que se trata de una decisión para resguardar la "seguridad nacional" de los Estados Unidos, el vicepresidente también le agregó un argumento moral al debate.

La detención de Khalil tuvo lugar el pasado 10 de marzo, apenas días después de que se informara que la Administración Trump comenzaría a cancelar las visas de los estudiantes extranjeros que apoyen a grupos terroristas, especialmente a Hamás. En efecto, el joven es parte del Columbia University Apartheid Divest (CUAD), grupo que respalda la "resistencia armada" de Hamás.

Vance fue consultado al respecto en una entrevista con Laura Ingraham de Fox News, optando por dejar una respuesta diferente a la que venía circulando en el debate público.

"Un titular de la tarjeta verde, incluso si me gusta ese titular de la tarjeta verde, no tiene un derecho indefinido a estar en los Estados Unidos de América, ¿verdad? Los ciudadanos estadounidenses tienen derechos diferentes a los de las personas que tienen tarjetas de residencia, a los de las personas que tienen visados de estudiante. (...) No se trata fundamentalmente de libertad de expresión, y para mí, sí, se trata de seguridad nacional. Pero también es más importante la cuestión de quién, como público estadounidense, decidimos que puede unirse a nuestra comunidad nacional", replicó.

"Y si el secretario de Estado y el presidente deciden que esta persona no debería estar en Estados Unidos y que no tiene derecho legal a permanecer aquí, es tan sencillo como eso", agregó el vicepresidente.

Acto seguido, Ingraham le preguntó sobre la posibilidad de que próximamente tengan lugar más detenciones de este tipo.

"Creo que sin duda veremos a algunas personas deportadas con visados de estudiante si determinamos que no, que no es en el mejor interés de Estados Unidos tenerlas en nuestro país. Así que sí, no sé cuán alto va a ser ese número, pero vas a ver más", agregó el exsenador de Ohio.