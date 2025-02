Investigación de ICE apunta a filtraciones internas: Homan confirma que el delator está por ser identificado

Publicado por Sabrina Martin Verificado por 11 de febrero, 2025

Las autoridades siguen la pista de la persona responsable de filtrar información sobre una importante operación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Aurora, Colorado, que habría permitido a miembros de pandillas eludir su captura. Según el zar fronterizo, Tom Homan, la filtración provino desde dentro de la agencia y ya se ha identificado a un posible responsable.

“Creemos que viene desde dentro. Y sabemos que la primera filtración en Aurora está bajo investigación. Creemos que hemos identificado a esa persona”, declaró en una entrevista televisiva.

Riesgos para la seguridad y nuevas filtraciones

Homan advirtió que este tipo de filtraciones no solo frustran los operativos, sino que ponen en peligro a los agentes encargados de hacer cumplir la ley.

“Se trata simplemente de no avisar a los malos para que puedan escapar de la detención. Se está poniendo en riesgo la vida de los agentes. Es sólo cuestión de tiempo antes de que entremos en un lugar donde habrá un malhechor [al que] no le importe. Estará al acecho para emboscar a un agente. Esto no es un juego”, señaló.

Redada frustrada El operativo afectado tenía como objetivo la captura de integrantes del Tren de Aragua, una organización criminal de origen venezolano. Sin embargo, tras la filtración, los agentes federales encontraron varios apartamentos y edificios prácticamente vacíos. A pesar del revés, se logró la detención de decenas de personas.

El caso en Colorado no sería el único. Según informes, un nuevo documento interno de ICE fue filtrado recientemente, revelando detalles de una redada programada en Los Ángeles contra personas sin estatus legal y con órdenes de deportación pendientes.



Acusaciones y acciones legales

En respuesta a estas filtraciones, la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, arremetió contra el FBI en redes sociales, acusándolo de corrupción.

“El FBI es muy corrupto. Vamos a trabajar con todas las agencias para detener las filtraciones y procesar a estos agentes corruptos del estado profundo”, escribió en X, antes Twitter.

Homan confirmó que parte de la información obtenida apunta hacia el FBI y aseguró que habrá consecuencias para los responsables.

“Han abierto una investigación penal. Esta persona no solo perderá su trabajo y su pensión, sino que irá a la cárcel”, afirmó.

La fiscal general Pam Bondi también expresó su preocupación en una entrevista, advirtiendo que cualquier persona responsable de filtrar información enfrentará la justicia.

“Si lo filtraste, averiguaremos quién eres y te perseguiremos”, declaró.

Medidas de la Administración Trump

Desde su regreso al Gobierno, la Administración Trump ha intensificado su política migratoria, reforzando operativos para deportar inmigrantes con antecedentes criminales y ampliando la colaboración con agencias federales.

Según Fox News Digital, el gobierno ha comenzado a trasladar detenidos a la Bahía de Guantánamo y podría albergar allí hasta 30.000 personas.

A pesar de los contratiempos causados por las filtraciones, Homan aseguró que ICE continuará con su labor.

“Voy a duplicar la mano de obra en esas ciudades santuario. Si no podemos detenerlos en sus casas, los encontraremos en sus trabajos”, afirmó, reiterando que el gobierno mantiene su estrategia migratoria.