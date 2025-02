La presidente demócrata de la Comisión Federal Electoral desafía el despido "inmediato" de Trump

Publicado por Santiago Ospital Verificado por 7 de febrero, 2025

Ellen L. Weintraub, presidenta de la Comisión Electoral Federal (FEC), sostuvo este jueves que Donald Trump le había comunicado su despido "con efecto inmediato". La comisionada demócrata, sin embargo, prometió dar batalla.

La FEC es una agencia reguladora independiente que vigila el cumplimiento de las leyes de financiación de campañas electorales. Cuenta con más de 300 empleados, liderados por seis comisionados. Tres de estos últimos están alineados con el partido republicano, los otros tres, con el demócrata.

Weintraub permanece en el cargo a pesar de que su mandato terminó en 2007. Aunque los mandatos duran seis años, los comisionados pueden elegir quedarse hasta que se designe su reemplazo, según explica la propia FEC. Esto último lo hace el presidente, cuyo nominado debe ser confirmado por el Senado.

Al hacer público su despido, la presidente sostuvo que la decisión de Trump había sido ilegal: "Hay una forma legal de reemplazar a los comisionados de la FEC, pero no es esta". "He tenido la suerte de servir al pueblo estadounidense y de causar algunos buenos líos por el camino. Eso no va a cambiar pronto".

Antes de ingresar a la agencia, Weintraub trabajó como abogada y asesoró a congresistas. Durante sus más de 20 años en la FEC fue combativa con los republicanos y Trump, sobre todo arremetiendo contra las afirmaciones de irregularidades en las elecciones del 2020.

"Al pretender despedir a un comisionado de la Comisión Federal Electoral, el presidente viola la ley, la separación de poderes y generaciones de precedentes del Tribunal Supremo", opinó Trevor Potter, expresidente republicano de la agencia. "Trump es libre de nombrar a varios nuevos comisionados y permitir que el Congreso desempeñe su función constitucional de asesoramiento y consentimiento", sostuvo, pero añadió:

"En cambio, es contrario a la ley que haya optado por pretender 'despedir' a un único comisionado demócrata que ha criticado abiertamente sus infracciones como presidente y la incapacidad de la FEC para exigirle responsabilidades".

"El mandato de Weintraub expiró el 30 de abril de 2007: el año en que desapareció Madeleine McCann, Bob Barker presentó su último episodio de The Price is Right, y Facebook y Twitter (ahora X) se hicieron globales", apuntaron, en cambio, desde el Institute for Free Speech. David Keating, presidente del think tank, escribió "para contextualizar" el debate, que Weintraub "actualmente ocupa ilegalmente el cargo de presidenta". "No lo debería haber solicitado".

La Casa Blanca, de momento, no comentó las informaciones.