Legisladoras republicanas piden al FBI que investigue las protestas antisemitas en la Universidad de Columbia

Las legisladoras republicanas Joni Ernst y Elise Stefanik han pedido al FBI abrir una investigación sobre las violentas protestas antisemitas en la Universidad de Columbia con el fin de proteger a los estudiantes judíos, informó el New York Post.

En una carta, a la que tuvo acceso el portal de noticias estadounidense, las legisladores criticaron duramente a la organización Columbia University Apartheid Divest (CUAD), a la que acusaron de incitar al odio contra los judíos.

De acuerdo con lo expresado en la misiva, enviada a James Dennehy, director asistente a cargo de la Oficina del FBI en Nueva York, un miembro de CUAD realizó indignantes y peligrosas expresiones antisemitas que incitan a la violencia contra los estudiantes de la comunidad judía.

"Rara vez el FBI ha tenido evidencia pública y obvia de violencia potencialmente inminente", señalaron Ernst y Stefanik en la carta, que fue enviada con copia a Katrina Armstrong, presidenta interina de la Universidad de Columbia.

"Esto no puede convertirse en otro caso en el que estalle una terrible violencia en una universidad y el FBI emita una declaración después diciendo que los perpetradores 'estaban en su radar', pero no hicieron nada. En pocas palabras, las señales son claras y no tienen excusa. Hagan su trabajo", añadieron las legisladoras.

En declaraciones para el New York Post, Ernst manifestó: "Los líderes de CUAD están abiertamente pidiendo el asesinato de judíos y celebrando los ataques terroristas de Hamás. Estas son amenazas creíbles, y el FBI debe responder en lugar de esperar a que ocurra una tragedia".

Cabe recordar que Minouche Shafik renunció a su cargo de presidente de la Universidad de Columbia en agosto pasado debido a una serie de episodios de violencia antisemita que se produjeron en la institución académica, que incluso derivaron en que la Policía de Nueva York detuviera a algunos de los alborotadores racistas.

"A la luz de la considerable violencia por la que este grupo ya es responsable, y la incapacidad y falta de voluntad de la Universidad de Columbia para vigilar su propio campus, lo que hizo necesario que solicitara la intervención del NYPD (Departamento de la Policía de Nueva York), ahora es necesaria la intervención federal", concluyeron las legisladoras.

El peligroso historial antisemita de CUAD



La organización CUAD, que está compuesta por unas 116 agrupaciones estudiantiles, estuvo involucrada en los campamentos proterrorismo que se levantaron en la Universidad de Columbia.

En una declaración publicada un día después de que se cumpliera el primer aniversario de la masacre del 7 de Octubre, CUAD expresó su apoyo a la matanza indiscriminada de civiles por parte de organizaciones terroristas, manifestando su respaldo a la "liberación por cualquier medio necesario, incluida la resistencia armada”.

"Viva Palestina, viva la Intifada, y viva la resistencia", agregó el grupo antisemita.

CUAD también celebró el atentado terrorista perpetrado en Tel Aviv, en el que murieron ocho personas a principios del corriente mes, como "un acto significativo de resistencia".

El New York Post recordó además que CUAD se disculpó luego de que a mediados del corriente año Khymani James, un miembro de la organización, afirmara en un comentario que “los sionistas no merecen vivir”. Y añadió: "Den gracias de que no estoy simplemente saliendo a asesinar sionistas, nunca he lastimado a nadie en mi vida, y espero seguir así". Si bien CUAD borró el mensaje, recientemente optó por eliminar las disculpas que había expresado meses antes, lo cual fue agradecido por James. “Cualquier cosa que haya dicho, lo dije en serio”, manifestó el estudiante antisemita.