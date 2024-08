"Todo el mundo tiene que ser woke": el vídeo que nos recuerda la verdadera cara de Kamala Harris

Publicado por Juan Carlos Téllez Verificado por 6 de agosto, 2024

Un vídeo de 2017 de la vicepresidenta -y ya candidata oficial del Partido Demócrata a la presidencia-, Kamala Harris, ha vuelto a salir a la luz provocando todo tipo de reacciones en las redes sociales.

En el vídeo, Harris insta a "todo el mundo" a "permanecer woke". Lo hace balbuceando y entre risas y ante la atónita mirada de sus compañeras de escenario.

"Tenemos que permanecer woke (despiertos). Todo el mundo tiene que estar despierto. Y puedes hablar de si eres el más despierto o el más despierto, pero mantente más despierto que menos despierto", dijo Harris en un visible estado de exaltación que ha llamado la atención del mundo conservador en las redes sociales.

'Woke' es pura degeneración y, en muchos casos, maldad". Rogan O’Handley

La Agenda Woke es lo que está matando a nuestra nación, ¡Creando la división!

Ryann McEnany



El vídeo fue grabado durante la conferencia anual Code Conference de Recode, en la que también estuvo presente la filántropa Laurene Powell Jobs, viuda del cofundador de Apple Steve Jobs, que es una de las compañeras de escenario que observa con incredulidad a la por aquel entonces senadora Harris.

En la conferencia, los debates se centraron en cuestiones como la inmigración y el medio ambiente. También, como no, en los ataques contra el entonces presidente Donald Trump. En este sentido, Kamala Harris también expresó su firme oposición a las políticas de drogas e inmigración de la administración Trump-Pence.

La vicepresidenta Harris mostró sin tapujos, entre otros asuntos, su simpatía por la política de fronteras abiertas o de legalización de la droga: "Me enojo cuando decimos que vamos a cerrar nuestra puerta a los refugiados que huyen de tales atrocidades y han estado haciendo cola durante dos años para calificar para el estatus de refugiado, y llegan aquí, y los rechazamos. Sí, me voy a enfadar por eso. Me enfadaré cuando tengamos un fiscal general que intente resucitar la guerra contra las drogas. Y cree que el mayor mal que ha visto la humanidad es la marihuana. ... Deja en paz la marihuana medicinal de la abuela", declaró Harris.