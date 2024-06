Biden indultará a los veteranos acusados de "sodomía" por el código militar de 1951

Publicado por Juan Peña Verificado por Hace 15 minutos

El presidente indultará este miércoles a cientos de veteranos de las Fuerzas Armadas que fueron condenados por el artículo 125 del Código Uniforme de Justicia Militar que prohibía las relaciones carnales entre personas del mismo sexo. Aquellos que incurrían en esta falta eran declarados culpables de "sodomía" y debían cargar con las consecuencias, a veces la expulsión del cuerpo militar.

El perdón presidencial cierra por completo un episodio de la historia de las Fuerzas Armadas que comenzó en 1951 con la aprobación de este artículo del código militar por parte del presidente demócrata Harry S. Truman. La norma fue llevada a la Corte Suprema de los Estados Unidos (SCOTUS) en los años 2000. Tan solo fue revocada en 2013 por el presidente Barack Obama.

"Hoy corrijo un error histórico al utilizar mi autoridad de clemencia para indultar a muchos exmiembros del servicio que fueron condenados simplemente por ser ellos mismos", dijo Biden en un comunicado. "A pesar de su valentía y gran sacrificio, miles de miembros LGBTQI+ del servicio se vieron obligados a abandonar el Ejército debido a su orientación sexual o identidad de género. Algunos de estos patrióticos estadounidenses fueron sometidos a consejos de guerra y han cargado con el peso de esta gran injusticia durante décadas".

The Hill citó a fuentes de la Casa Blanca que no especificaron el número exacto de personas que gozarán del indulto presidencial. Los cuentan por "miles". Aseguran, sin embargo, que aquellos que fueron condenados por sodomía no consentida, una agresión sexual, no serán indultados en esta ocasión.

El perdón presidencial tiene consecuencias materiales, además de las simbólicas. Aquellos veteranos que fueron condenados y que sean ahora indultados podrán optar a los programas de beneficios a los cuales antes no tenían acceso a causa de su condena.