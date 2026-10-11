El aeropuerto internacional de Riad, bajo fuego: un ataque hutí deja 12 muertos y más de 300 heridos; Arabia Saudita promete una respuesta

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 10 de octubre, 2026

El aeropuerto de Riad quedó paralizado este sábado después de un ataque que dejó al menos 12 muertos y 309 heridos, algunos en estado crítico, según el balance de la Autoridad General de Aviación Civil (GACA) de Arabia Saudita citada por diversos medios internacionales y estadounidenses. Entre los fallecidos hay cuatro sauditas y un estadounidense.

Según el New York Times, este fue el episodio más letal en el Golfo árabe desde febrero, cuando Washington e Israel iniciaron su guerra con el régimen iraní. Los hutíes, milicia yemení aliada de Irán, asumieron el ataque a través jefe de su oficina de prensa, que publicó en X que el grupo “cerró el aeropuerto internacional de Riad”.

Asimismo, el alto funcionario y portavoz hutí Mohammed al-Bukhaiti lo presentó como respuesta a los bombardeos sauditas en Yemen. Dijo que el objetivo era mostrar que aeropuertos, hospitales y mercados yemeníes son “instalaciones civiles” y que las reglas que los protegen allá deben valer también en otros países.

La coalición militar que encabeza Arabia Saudita dijo que el blanco fue una terminal de pasajeros y anunció que responderá con firmeza. Las autoridades todavía no detallaron cómo ocurrió el hecho, pero tampoco es una situación aislada en el reino saudí: el martes, otro ataque golpeó el aeropuerto de Abha, en el sur, y el miércoles el de Riad, con muertos y heridos según la aviación civil saudita. El jueves hubo un nuevo ataque contra el Aeropuerto Rey Khalid, que mató a tres sauditas, entre ellos un piloto, y las operaciones se reanudaron el viernes. Antes del golpe de este sábado, Air India, flydubai, Lufthansa y Pakistan International Airlines ya habían suspendido vuelos a Riad y a otros aeropuertos del reino, según reseñó la CNBC.

El secretario de Estado, Marco Rubio, publicó un pronunciamiento a través de la red social ‘X’.

“Estados Unidos condena enérgicamente los recientes ataques contra el Reino de Arabia Saudita perpetrados por los terroristas hutíes, incluido el ataque de hoy contra el Aeropuerto Internacional Rey Khalid en Riad que se cobró numerosas vidas inocentes, entre ellas la de un ciudadano estadounidense. Estos ataques reprensibles demuestran un flagrante desprecio por la vida de los civiles inocentes. Deben cesar de inmediato. Nos solidarizamos con el Reino de Arabia Saudita y su pueblo, y extendemos nuestras condolencias a las víctimas y sus familias”.

The United States strongly condemns the recent attacks on the Kingdom of Saudi Arabia by the terrorist Houthis, including today’s strike on King Khalid International Airport in Riyadh that took numerous innocent lives, including an American citizen. These reprehensible attacks demonstrate a blatant disregard for innocent civilian life. They must stop now. We stand with the Kingdom of Saudi Arabia and its people and extend our condolences to the victims and their families. — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) October 10, 2026

La escalada entre hutíes y Arabia Saudita se da en una guerra que se reactivó esta semana. El gobierno yemení que respalda a Riad lanzó una ofensiva contra los hutíes, y el reino saudí retomó los bombardeos contra los rebeldes. Los hutíes, a su vez, declararon el espacio aéreo saudita zona de operaciones militares, con un aviso a las aerolíneas para que lo eviten. Dicen que el reino lanzó cientos de ataques sobre su territorio, y el ministerio de Salud vinculado a sus autoridades sostiene que desde el 3 de septiembre murieron 91 personas, la mayoría mujeres y niños. Sin embargo, no existe verificación independiente de las cifras.

El conflicto data de 2015, cuando Arabia Saudita lideró una intervención aérea contra los hutíes luego de que estos tomaron Saná y desplazaron al gobierno. En ese momento murieron cientos de miles de personas por combates, hambruna y enfermedades. Una tregua en 2022 dio una paz frágil, que se rompió con la guerra regional de este año. En julio volvieron las tensiones por el bombardeo al aeropuerto de Saná, y en septiembre los hutíes tomaron el litoral yemení del mar Rojo, lo que, según el NYT, les dio más peso sobre el paso de Bab al-Mandab, clave para el comercio mundial.

Para Riad este ataque, además del daño a la infraestructura y las vidas pérdidas, también tiene un costo de imagen. El príncipe heredero Mohammed bin Salman quiere hacer de la capital un polo internacional de turismo y empresas, y el reino espera grandes eventos en las próximas semanas, entre ellos el W.P.C. Energy Congress, que empieza este domingo y que sus organizadores mantienen, y la cita anual de inversionistas Future Investment Initiative, que por ahora no anunció cambios.

En Washington, mientras tanto, el presidente Donald Trump calificó el ataque como "inaceptable" ante los periodistas y aseguró que “tomará una decisión” sobre si se involucra en el conflicto o no. También adelantó que hablará con el príncipe heredero Mohammed bin Salman. La embajada estadounidense en Riad recomendó a sus ciudadanos evitar la zona.

El balance de víctimas puede cambiar con el pasar de las horas, porque hay heridos en estado crítico. La coalición también informó que un proyectil cayó cerca del aeropuerto de Dammam, en el este del reino, sin más detalles.