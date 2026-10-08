Oriente Medio: el petróleo vuelve a dispararse ante una nueva escalada en la región por los ataques entre hutíes y saudíes y el cruce de amenazas entre Trump e Irán

Publicado por Carlos Dominguez 8 de octubre, 2026

El petróleo repuntaba este jueves ante el deterioro de la situación en Oriente Medio, después de ataques hutíes contra aeropuertos saudíes, la respuesta militar de Riad y las nuevas tensiones entre Estados Unidos e Irán. El Brent subía cerca de un 3,8 %, hasta unos 104 dólares por barril, y el West Texas Intermediate (WTI) avanzaba alrededor de un 3,8 %, hasta unos 91,70 dólares.

Ataques contra aeropuertos sauditas

Los hutíes de Yemen reivindicaron ataques contra el Aeropuerto Internacional Rey Jálid de Riad y el de Abha, en el suroeste saudita, que dejaron tres muertos y 36 heridos entre el martes y el miércoles.

En Abha fallecieron dos residentes, uno marroquí y otro argelino, y hubo 28 heridos. En Riad murió un ciudadano sudanés y otras ocho personas resultaron lesionadas, entre ellas cinco sauditas, dos residentes egipcios y un residente paquistaní.

El portavoz militar hutí, Yahya Saree, escribió en X que el grupo atacó el aeropuerto de Abha con un misil balístico el martes y el Rey Jálid de Riad con otro el jueves. En ese segundo mensaje anunció un nuevo ataque contra la terminal de la capital saudí y repitió, como "última advertencia", la petición a las aerolíneas internacionales de que no usen el espacio aéreo del reino, salvo el de La Meca y Medina.

La Embajada de EEUU emite una nueva alerta de seguridad para Arabia Saudita

La Embajada de Estados Unidos en Arabia Saudita emitió el miércoles una nueva alerta de seguridad ante la escalada entre los hutíes, respaldados por Irán, y las fuerzas yemeníes apoyadas por Riad.

La Misión estadounidense pidió a sus ciudadanos máxima vigilancia por la situación en el reino y por las amenazas públicas de los hutíes contra aeropuertos y espacio aéreo. Recordó que el grupo ha atacado Arabia Saudita, incluidos aeropuertos civiles, y que el conflicto puede agravarse. Advirtió de posibles cancelaciones de vuelos, cierres del espacio aéreo e interrupciones de viaje, y recomendó confirmar la salida directamente con la aerolínea y el aeropuerto.

El personal del Gobierno estadounidense tiene prohibido desplazarse a menos de 20 millas de la frontera con Yemen. La Embajada desaconseja también a los ciudadanos acercarse a esa zona.

El Departamento de Estado mantiene a Arabia Saudita en el nivel 3, "reconsiderar el viaje", con algunas zonas en el nivel 4, "no viajar". Esas advertencias se emitieron el 15 de septiembre.

Riesgo para el petróleo

Los ataques y la posibilidad de una extensión regional del conflicto reavivaron los temores por el suministro de energía y el tránsito marítimo en el golfo Pérsico, el Estrecho de Ormuz y el mar Rojo. El alza del crudo también se explica por los mayores costes de seguros de guerra, fletes y rutas alternativas de transporte, pese a la recuperación de parte de las exportaciones desde el Golfo.

La tensión adquiere especial relevancia para Arabia Saudita, principal exportador mundial de crudo, debido a que los hutíes han dirigido sus operaciones contra aeropuertos, instalaciones civiles y objetivos vinculados a su infraestructura energética y marítima.

Aproximadamente el 40% del crudo ahora evita Ormuz mediante oleoductos, especialmente el gaseoducto Este-Oeste de Arabia Saudita, reactivado el 22 de septiembre tras ser alcanzado por ataques lanzados desde Irak el 11 de septiembre.

Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró este miércoles en Atenas que el régimen iraní ha perdido el control del Estrecho de Ormuz, la vía marítima estratégica por donde transita aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial, y que el flujo de crudo por esa ruta ha vuelto casi a los niveles previos al conflicto.

Trump promete un final próximo

El presidente Donald Trump afirmó el miércoles que la guerra con Irán terminará "muy pronto" y sostuvo que el petróleo "caerá como una roca" una vez que acabe el conflicto. Trump aseguró que el precio del crudo podría descender incluso por debajo de los niveles anteriores a la guerra.

"En cuanto hayamos acabado con la guerra, lo cual será muy pronto, va a ser muy pronto", afirmó el presidente. "De una forma u otra, la habremos superado, pero el precio del petróleo bajará a niveles que, creo, quizá sean incluso más bajos que los que había antes de que empezara la guerra".

Sus declaraciones coincidieron con informaciones de que la Casa Blanca pidió al Pentágono elaborar opciones para posibles ataques contra Irán antes de las elecciones legislativas de noviembre. No se ha comunicado una decisión definitiva sobre una operación militar.

Irán advierte a Washington

Irán advirtió el miércoles de posibles ataques preventivos. El portavoz del Ejército iraní, el general de brigada Mohammad Akrami Nia, afirmó a la agencia de noticias Fars que Teherán está preparado para atacar posiciones estadounidenses si considera que se prepara una agresión contra el país.

El militar aseguró que Irán ya realizó operaciones de este tipo contra bases de Estados Unidos mediante drones y afirmó que la República Islámica dispone de "importantes reservas de armamento" tras mantener su producción militar. También sostuvo que la doctrina iraní ha pasado de una postura defensiva a otra ofensiva, con el objetivo de anticiparse a cualquier ataque.