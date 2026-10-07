Rubio declara que el régimen iraní "ha perdido el control total" de Ormuz mientras el flujo de petróleo se regulariza

Marco Rubio habla con los medios de comunicación antes de partir hacia Islandia AFP .

Publicado por Carlos Dominguez 7 de octubre, 2026

El secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró este miércoles en Atenas que el régimen iraní ha perdido el control del Estrecho de Ormuz, la vía marítima estratégica por donde transita aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial, y que el flujo de crudo por esa ruta ha vuelto casi a los niveles previos al conflicto.

Circula casi tanto petróleo como antes del conflicto

Durante una rueda de prensa conjunta con su homólogo griego, Yorgos Gerapetritis, Rubio declaró: "Ahora circula casi tanto petróleo como antes del inicio de este conflicto. Por lo tanto, han perdido el control total del estrecho".

Rubio añadió que los iraníes "son mucho menos poderosos en el plano militar" que al inicio de la guerra, desatada a finales de febrero tras los ataques conjuntos de EEUU e Israel contra instalaciones nucleares y militares del Régimen de los Atatolás.

La economía iraní en "caída libre"

El secretario de Estado también aseguró que las sanciones "devastadoras" implementadas por Washington están haciendo mella en la economía iraní y advirtió de que "la situación se va a volver catastrófica" para Teherán.

Cada dólar que reciben los "clérigos chiítas radicales" se destina a Hezbolá y Hamás, afirmó.

"Y cualquier acuerdo al que lleguen y que resulte aceptable para Estados Unidos debe garantizar que Irán nunca dispondrá de un arma nuclear", declaró Rubio.

Según datos de la firma de seguimiento marítimo Kpler recogidos por AFP, las exportaciones de petróleo de Irán se han desplomado de 1,85 millones de barriles diarios en la primavera a alrededor de 255.000 barriles en agosto, mientras que las exportaciones de países del Golfo no iraníes se recuperaron hasta 8,4 millones de barriles diarios en septiembre.

Recuperación del flujo por Ormuz y rutas alternativas

Los datos de Kpler indican que, por primera vez desde el inicio del conflicto, el promedio semanal de envíos superó durante varios días el promedio previo al conflicto de 18 millones de barriles diarios en la última semana de septiembre.

Aproximadamente el 40% del crudo ahora evita Ormuz mediante oleoductos, especialmente el pipeline Este-Oeste de Arabia Saudita, reactivado el 22 de septiembre tras ser alcanzado por ataques lanzados desde Irak el 11 de septiembre.