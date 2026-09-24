Sheinbaum responde con sorna a Trump: “Podría decir que es muy difícil vivir junto a un país con un nivel tan alto de consumo de drogas, pero no lo voy a decir”
“Yo podría decir, es muy difícil vivir junto a un país que tiene un nivel tan alto de consumo de drogas ilícitas. O podría decir, es muy difícil vivir junto a un país que tiene tanta producción de armas. Pero no lo voy a decir”, afirmó la mandataria.
La presidente de México, Claudia Sheinbaum, respondió este miércoles a los señalamientos realizados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre México y los cárteles durante su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas, y defendió la relación de coordinación entre ambos Gobiernos.
Durante su conferencia matutina, Sheinbaum afirmó que México mantiene una buena relación con Trump y que ambos países continúan trabajando de manera coordinada, aunque insistió en que cualquier cooperación debe desarrollarse respetando la soberanía mexicana.
“Yo podría decir, es muy difícil vivir junto a un país que tiene un nivel tan alto de consumo de drogas ilícitas. O podría decir, es muy difícil vivir junto a un país que tiene tanta producción de armas. Pero no lo voy a decir”, afirmó la mandataria.
Sheinbaum explicó que decidió no plantear esos argumentos debido a la relación que mantiene con el Gobierno estadounidense.
“No lo voy a decir. Porque tenemos buena relación con el presidente Trump y el Gobierno de los Estados Unidos. Entonces, estamos trabajando de manera coordinada y vamos avanzando”, señaló.
La presidenta también hizo referencia al contexto electoral en Estados Unidos y sostuvo que México puede convertirse en un asunto utilizado durante las campañas políticas.
“El presidente Trump también, ellos tienen elección en noviembre. Muchas veces, y no solo el presidente Trump, sino muchos presidentes, senadores, congresistas. A veces usan a México en sus campañas”, dijo.
Ante esta situación, Sheinbaum pidió que cada país concentre su atención en sus propios problemas y mantenga la cooperación bilateral en los asuntos en los que sea necesario.
“Y como hemos dicho, mejor fíjense en los problemas de Estados Unidos. Y nosotros nos fijamos en los problemas de México y colaboramos en donde tengamos que colaborar, pero respetando nuestra soberanía”, afirmó.
La mandataria añadió que su estrategia no pasa por mantener una confrontación permanente con el presidente estadounidense.
“Tampoco se trata de entrar en discusión todo el tiempo con el presidente Trump”, sostuvo.
Los señalamientos de Trump en la ONU
El mandatario estadounidense afirmó que México “es el epicentro de la violencia de los cárteles” y calificó de inaceptable que Estados Unidos comparta una frontera de 2.000 millas con un territorio que, según sostuvo, está controlado por estas organizaciones.
Trump también comparó a los cárteles con “el ISIS del hemisferio occidental” y afirmó que México debe recuperar el control de su territorio.
Sin embargo, durante su intervención también aseguró que el gobierno de Sheinbaum busca acabar con los cárteles y destacó la relación entre ambos gobiernos. Trump afirmó que Estados Unidos mantiene una “muy buena relación” con México y que los dos países han logrado avances en la lucha contra el crimen organizado.