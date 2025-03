Tras las presiones de Trump, India considera reducir aranceles para más de la mitad de los productos que llegan desde Estados Unidos

Ambos líderes han construido una gran relación a lo largo de los años. En efecto, a mediados de febrero Modi se convirtió en uno de los primeros líderes mundiales en reunirse con Trump desde su regreso en la Casa Blanca.​"El pueblo de Estados Unidos conoce el lema del presidente Trump - 'Make America Great again', o MAGA.... El pueblo de la India quiere 'Make India Great Again', o MIGA. MAGA más MIGA es igual a 'MEGA Asociación para la Prosperidad'", expresó el líder de la India durante su visita.​A su vez, el republicano le reprochó públicamente a Modi por lo alto de los aranceles. "Han sido muy duros con los aranceles, y no les culpo, necesariamente, pero es una forma diferente de hacer negocios. Es muy difícil vender a India porque tienen barreras comerciales, aranceles muy fuertes", le dijo Trump en plena conferencia de prensa."Vamos a hacer lo mismo, tanto si es India como si es cualquier otro país. Lo que cobre la India, se lo cobraremos nosotros. Lo que cobre otro país, se lo cobraremos nosotros. Se llama reciprocidad, lo que me parece muy justo", sumó.