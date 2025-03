México rechaza operativos de EEUU contra narcotraficantes en su territorio: "Se prohíbe cualquier perturbación de nuestra soberanía"

Publicado por Sabrina Martin 16 de marzo, 2025

El líder del partido gobernante en la Cámara de Diputados de México, Ricardo Monreal, rechazó las declaraciones del embajador designado de Estados Unidos, Ronald Johnson, quien aseguró que su país no descarta la posibilidad de llevar a cabo operativos en territorio mexicano para detener a presuntos narcotraficantes considerados terroristas.

EEUU no descarta acciones conjuntas

Recientemente Johnson señaló que, en caso de que la vida de ciudadanos estadounidenses estuviera en riesgo, Washington evaluaría todas las opciones, incluida una posible intervención en México. Sin embargo, enfatizó que cualquier decisión "primero debe ser hecha en colaboración con nuestros aliados mexicanos".

Un rechazo tajante

A pesar del énfasis en la cooperación, Monreal rechazó tajantemente las declaraciones del diplomático y sugirió que este desconocía las leyes mexicanas. “Quizá no esté enterado de que no coincidimos con sus expresiones (…) Quizá no ha llegado la noticia al Congreso norteamericano, y a él de que hemos reformado la Constitución”, dijo.

El Gobierno mexicano ha impulsado reformas que incluyen prisión preventiva obligatoria para delitos de terrorismo y tráfico de armas desde Estados Unidos hacia México. No obstante, pese a estos cambios legales, la violencia ligada al narcotráfico y el flujo de armas ilegales continúan siendo problemas graves en el país, lo que ha generado cuestionamientos sobre la efectividad de estas medidas.

Un desacuerdo en materia de seguridad

Monreal insistió en que cualquier intervención extranjera está expresamente prohibida por la Constitución mexicana y aseguró que enviará al embajador Johnson un documento oficial con las restricciones legales. "Se prohíbe cualquier intromisión, injerencia o perturbación de nuestra soberanía", reiteró.

Asimismo, expresó su expectativa de que la llegada del nuevo embajador fortalezca la cooperación bilateral, como ocurrió con su antecesor, Ken Salazar. "Cuando arribe al país, le daremos la bienvenida y lo actualizaremos sobre las leyes y reformas constitucionales que ya son vigentes", concluyó Monreal.