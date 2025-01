José Mujica anuncia que se está muriendo: "Estoy condenado"

Publicado por Alejandro Baños Verificado por 9 de enero, 2025

José Mujica anunció que se está muriendo. El expresidente de Uruguay dijo que no se someterá a ningún tratamiento más para tratar de curar un tumor en el esófago que se ha extendido a órganos vitales de su cuerpo, como el hígado.

"El cáncer en el esófago me está colonizando el hígado. No lo paro con nada. ¿Por qué? Porque soy un anciano y porque tengo dos enfermedades crónicas. No me cabe ni un tratamiento bioquímico ni la cirugía porque mi cuerpo no lo aguanta", señaló Mujica, de 89 años, en una entrevista con la revista uruguaya Búsqueda.

El exmandatario pidió a los médicos que no le hiciesen sufrir. "Que me pichicateen y cuando me toque morir, me muero. Así de simple como se lo digo. Estoy condenado, hermano. Hasta acá llegué", añadió.

Mujica aseguró que esta será la última entrevista o la última declaración pública que dé: "Lo que pido es que me dejen tranquilo. Que no me pidan más entrevistas ni nada más. Ya terminó mi ciclo. Sinceramente, me estoy muriendo. Y el guerrero tiene derecho a su descanso".

En abril de 2024, Mujica fue diagnosticado con cáncer de esófago. Las más de 30 sesiones de radioterapia a las que se sometió pareció curarle, pero en los últimos tiempos sufrió una recaída.

Mujica fue presidente de Uruguay de 2010 a 2015.