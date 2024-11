La Cámara de Representantes aprueba la "Ley Bolívar" que impediría a las agencias federales hacer negocios con el régimen de Maduro

Publicado por Sabrina Martin Verificado por 18 de noviembre, 2024

Este lunes, la Cámara de Representantes aprobó la ley HR 825, conocida como la "Ley Bolívar", que prohíbe a las agencias federales hacer negocios con cualquier persona o entidad que mantenga relaciones comerciales con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

La medida, impulsada por los congresistas Mike Waltz y Debbie Wasserman Schultz, representa un nuevo esfuerzo para aislar internacionalmente al régimen y limitar sus fuentes de financiación.

Un paso más hacia el aislamiento

La Ley Bolívar complementa las sanciones previamente impuestas al régimen de Maduro y busca desmantelar las fuentes de financiación que le permiten al dictador mantenerse en el poder. Al prohibir que las agencias federales contraten a personas o empresas que colaboren con el régimen de Maduro, esta legislación cierra aún más los canales a través de los cuales ha financiado su control autoritario, incluidas las violaciones a los derechos humanos y la represión política.

La congresista María Elvira Salazar, quien respaldó la propuesta, celebró la aprobación de la ley en su cuenta de X, destacando su impacto en cortar los "salvavidas financieros" que sostienen al régimen. La legislación corta un salvavidas financiero adicional para el aparato represivo del régimen de Maduro", afirmó Salazar, quien también destacó el respaldo de Estados Unidos a la oposición venezolana y al presidente electo Edmundo González Urrutia.

Enfoque humanitario

El congresista Mike Waltz, futuro asesor de seguridad nacional de Trump, subrayó que esta ley es un claro mensaje a los regímenes autoritarios, no solo en Venezuela, sino a nivel global. Waltz, uno de los principales impulsores de la legislación, subrayó que esta ley es un claro mensaje a los regímenes autoritarios, no solo en Venezuela, sino a nivel global. "Nuestra política debe basarse en la solidaridad con los valientes activistas democráticos, no con sus opresores", dijo Waltz, quien también destacó que la ley tiene un componente humanitario al fortalecer el compromiso de EEUU con la protección de los derechos humanos en Venezuela.

Por su parte, Wasserman Schultz expresó su satisfacción por la aprobación de la ley y recordó que, aunque Estados Unidos ha tomado medidas para sancionar al régimen, es fundamental cerrar las redes de apoyo corporativo que permiten la corrupción de Maduro. "Esta legislación cortará las redes de apoyo a Maduro y enviará un mensaje claro de que Estados Unidos no tolerará la represión antidemocrática", señaló la congresista.

Próximos pasos

Con su aprobación en la Cámara de Representantes, la Ley Bolívar ahora pasa al Senado, donde se espera que sea considerada próximamente. Waltz instó a los senadores a actuar rápidamente para que la ley sea enviada al presidente Joe Biden para su firma y entrada en vigor. En su comunicado de prensa, tanto Waltz como Wasserman Schultz enfatizaron la importancia de seguir presionando al régimen de Maduro y de asegurar que no se toleren más violaciones a los derechos humanos en Venezuela.

Esta legislación también tiene implicaciones importantes para las agencias federales de EEUU, ya que prohíbe a estas entidades contratar a empresas que operen en Venezuela bajo el control de Maduro. Existen algunas excepciones, como en el caso de contratos relacionados con asistencia humanitaria y ayuda en desastres.

La Ley Bolívar, si se aprueba en el Senado, podría tener un impacto significativo en los recursos disponibles para el régimen de Maduro, al tiempo que envía un mensaje claro de que Estados Unidos continúa comprometido con la lucha por la democracia y los derechos humanos en Venezuela.