Putin, Maduro y Díaz-Canel, en la lista de invitados a la toma de posesión de Sheinbaum en la que no está el rey de España

Para la presidente de México, supuestos crímenes de hace cinco siglos pesan más que los cometidos por dictaduras represoras de hoy -con miles de muertos en su cuenta- a la hora de hacer la lista de invitados a su toma de posesión. Claudia Sheinbaum excluyó al rey de España, Felipe VI, por "la conquista" iniciada por Hernán Cortés y con la excusa de que el jefe del Estado español no respondió a una misiva de Andrés Manuel López Obrador en 2019. Sin embargo sí están incluidos el presidente ruso Vladimir Putin, el tirano venezolano Nicolás Maduro o el cubano Miguel Díaz-Canel.

A pesar de que el Gobierno español calificó como "inaceptable" lo sucedido y declinó enviar a nadie en representación, Sumar, uno de los partidos de ultraizquierda que forma parte de la coalición del Ejecutivo de este país. anunció que sí enviará una delegación al evento. También lo hará la formación de corte comunista Podemos y los separatistas radicales vascos de Bildu, una fuerza clave para que el presidente Pedro Sánchez pueda sacar adelante sus propuestas en el Parlamento.

La exclusión del jefe de Estado español es aún más llamativa al comprobar que en la lista sí están incluidos el presidente de Rusia, Vladimir Putin -a pesar de la orden de detención internacional que existe contra él-, el tirano venezolano Nicolás Maduro o el presidente de Cuba Miguel Díaz-Canel. También está invitado Daniel Ortega, de Nicaragua. Ninguno de ellos ha confirmado su asistencia.

Para justificar su presencia, Sheinbaum señaló en un primer lugar que se había invitado a todos los líderes de los países con los que México tiene relaciones diplomáticas. No obstante, se vio obligada a rectificar y reconocer que se había excluido al presidente de Ecuador, Daniel Noboa ni a la de Bolivia, Dina Boluarte. La misma presidente electa apuntó que ya han confirmado su presencia 105 países y 22 organismos internacionales. Por el momento, 16 mandatarios encabezarán sus respectivas delegaciones, entre ellos el de Brasil, Lula da Silva; el de Chile, Gabriel Boric o el de Colombia, Gustavo Petro.

AMLO insiste en las críticas a Felipe VI y le llama "prepotente"

El aún presidente de México, Andrés Manuel López Obrador no sólo apoyo la decisión de su sucesora, sino que insistió en los ataques contra la figura de Felipe II: "Es importante también aclarar que estas diferencias con el Gobierno de España no se tienen con el pueblo español, estamos hablando de diferencias con la monarquía española, a la que se le solicitó de manera respetuosa que ofrecieran una disculpa a los pueblos indígenas de México por las atrocidades cometidas por la invasión europea a nuestro país. Pero no solo no hubo respuesta, sino que filtraron la carta y desataron toda una campaña en contra de nosotros, del Gobierno de México y actuaron con mucha prepotencia, nunca contestaron una carta respetuosa y formal".

​AMLO insistió en que "creo que debe cambiar esa postura prepotente y contar la historia de otra manera a las nuevas generaciones de españoles, hacer a un lado el racismo", antes de referirse a los resultados de la banca española en México para demostrar que no existe ningún tipo de problemas con los españoles.