Argentina pide a la Corte Penal Internacional la detención de Nicolás Maduro y otros cabecillas de la tiranía

Publicado por VozMedia Staff Verificado por 6 de septiembre, 2024

Este viernes, el Gobierno argentino pidió formalmente a la Corte Penal Internacional (CPI) la detención del dictador Nicolás Maduro y otros líderes del régimen venezolano. La solicitud se basa en los hechos ocurridos en Venezuela desde el 28 de julio, día de las elecciones presidenciales de ese país.

La Cancillería argentina, bajo la dirección de Diana Mondino, explicó en un comunicado que busca que el Fiscal de la CPI emita órdenes de detención contra Maduro y sus colaboradores, argumentando que los recientes acontecimientos en Venezuela constituyen delitos de lesa humanidad. La nota formal será entregada el próximo lunes, acompañada de pruebas recogidas durante las investigaciones en curso.

“La evidencia recogida en el curso de las investigaciones que lleva adelante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional ("Situation in the Bolivarian Republic of Venezuela I") y los hechos ocurridos con posterioridad a los comicios presidenciales del 28 de julio son elementos suficientes para considerar el mérito del dictado de las mencionadas órdenes de detención”, afirmó Argentina.

Contexto de la solicitud

La crisis en Venezuela se agravó después de las elecciones presidenciales en las que Nicolás Maduro fue declarado ganador con un 52% de los votos por el Consejo Nacional Electoral, que es controlado por el oficialismo. La oposición alegó fraude electoral tras recolectar y analizar el más del 83% de las actas electorales obtenidas por testigos y miembros de mesa durante la elección, lo que desencadenó protestas que fueron duramente reprimidas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reportó tres muertos y 1.581 detenciones arbitrarias en los primeros días de protestas, mientras que el régimen de Maduro admitió 27 fallecimientos.

Ante el incremento de la violencia y las violaciones de derechos humanos, Argentina decidió reincorporarse a la remisión sobre la situación en Venezuela, de la que se había retirado en 2021. Esta nueva solicitud retoma el pedido original de 2018, cuando varios países, como Canadá, Chile, Colombia, Paraguay y Perú, solicitaron una investigación sobre las violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen de Maduro.

La CPI deberá ahora analizar la evidencia presentada para determinar si existen motivos suficientes para emitir las órdenes de detención, un paso importante en la lucha contra las violaciones graves de derechos humanos en Venezuela.