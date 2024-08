Las advertencias de una periodista británica que se infiltró en el régimen iraní

Publicado por Leandro Fleischer Verificado por 20 de agosto, 2024

Una periodista y experta en Medio Oriente judía que se infiltró en el régimen iraní advirtió que Occidente no está tomando en serio la amenaza de Irán.

En una entrevista concedida a The Telegraph en Londres, Inglaterra, Catherine Perez-Shakdam, una madre judía de dos hijos que creció en París, Francia, y ocultó su verdadera identidad para hacerse pasar por una partidaria del régimen de los ayatolás, contó cómo logró infiltrarse en el Gobierno de Irán, incluso llegando a tener una reunión privada con Alí Jamenei, líder supremo del país persa, y llamó a Occidente a no minimizar la amenaza iraní.

Perez-Shakdam, quien actualmente se desempeña como directora ejecutiva de la organización porisraelí We Believe in Israel, señaló que en el Reino Unido hay altos miembros de la Guardia Revolucionaria iraní que operan en el país y suelen viajar a Irán simulando pertenecer a organizaciones benéficas, centros educativos y demás. La periodista remarcó que estas personas informan al régimen y también reciben órdenes de Teherán.

Según Perez-Shakdam, estos miembros de la Guardia Revolucionaria han logrado instalar un lobby muy poderoso en el Reino Unido, destinado a ajustar la narrativa y establecer nuevas conexiones, entre otras actividades en el país europeo.

La experta en Medio Oriente también sostuvo que Occidente no toma en serio esta amenaza por “pura arrogancia”. Al respecto, señaló: "Tenemos a un sociópata con un arma cargada diciéndonos: 'Te voy a matar'” mientras las autoridades convencen a las personas de que en realidad “no dice lo que realmente quiere decir”.

Perez Shakdam manifestó además que Occidente no toma en serio esta amenaza debido, en parte, a que logró derrotar al nazismo, razón por la cree que ya no debe enfrentarlo. No obstante, la periodista indicó que es necesario hacerlo, ya que el mal “no se presenta dos veces con la misma cara”.

¿Cómo logró infiltrarse en el régimen iraní?

Respecto de su infiltración en el Gobierno iraní, Perez Shakdam explicó que todo comenzó cuando se mudó a Yemen en 2009 y escribió un artículo en el Yemen Observer criticando la invasión de Estados Unidos a Irak, lo que despertó el interés de los ayatolás y decidieron contactarla.

Luego, algunos medios apoyados por Teherán comenzaron a invitarla como comentarista para criticar la presencia de Occidente en el Medio Oriente, y en 2017 fue invitada a una conferencia en Irán.

Según declaró en la entrevista, ella cree que los ayatolás buscaban convertirla en una propagandista importante en el Reino Unido, donde residía entonces.

Perez-Shakdam sostuvo que durante uno de sus viajes a Irán fue informada sobre un complot del régimen para marcar a personas y organizaciones importantes de la diáspora judía con el fin de perpetrar ataques y asesinatos contra ellas. De acuerdo con la periodista, el objetivo de los ayatolás era obligar a los judíos a huir a Israel, ya que “es más fácil atacarlos allí, en un solo lugar” y crear una narrativa según la cual la mera existencia de miembros de esta comunidad era peligrosa para la seguridad de un país.

La experta subrayó que en aquella oportunidad pensaba que nadie podría creer en ello, pero señaló que evidentemente estaba equivocada, ya que actualmente “escuchas cosas como: ‘No pertenecen aquí, deberían irse a casa’”.

Perez-Shakdam concluyó con una importante advertencia para Occidente, señalando que el régimen iraní usa a Israel como un caballo de Troya, ya que la narrativa antiisraelí suele ser aceptada, pero aclaró la utiliza como una forma de ayudar a que penetre su mensaje antioccidental.