"Venís golpeándome hace tres días": publican imágenes de la denuncia de la ex primera dama argentina Fabiola Yañez contra el expresidente Alberto Fernández

9 de agosto, 2024

El escándalo por las acusaciones de violencia de género contra el expresidente argentino Alberto Fernández sigue creciendo: Infobae accedió a chats y fotografías en el expediente de la denuncia de la ex primera dama, Fabiola Yañez, contra el político.

En las dos imágenes difundidas por el periódico, se pueden ver moretones en el brazo y la cara de Yañez en fotografía que ella le habría mandado a Fernández por WhatsApp, acompañadas de un reproche:

"Esto no funciona así todo el tiempo me golpeas. Es insólito. No puede dejar que me hagas esto cuando yo no te hice nada. Y todo lo que trato de hacer con la mente centrada es defenderte y vos me golpeas físicamente. No hay explicación".

"Pero deja de discutir", se puede leer la réplica del entonces presidente: "Al final terminamos peleados nosotros por todos los demás. Por favor. Vení". Ella contesta: "Me volvés a golpear. Estás loco"; y él: "Me siento mal".

En otro extracto, la entonces primera dama sostiene: "Venís golpeándome hace 3 días seguidos". Él reacciona diciéndole que le costaba respirar: "Por favor pará, me siento muy mal".

Imágenes y textos forman parte de una denuncia iniciada el martes después de que el juez Julián Ercolini encontrara indicios del maltrato revisando pruebas de otra causa contra el expresidente por tráfico de influencias. Al principio Yañez se negó a denunciar a Fernández, de quien se encuentra separada. Hasta esta semana, que llamó al juzgado y acusó a Fernández de "violencia física" y "terrorismo psicológico", entre otras.

Repudio a Alberto Fernández

"El kirchnerismo ha sido una infinita vergüenza", escribió el portavoz presidencial Manuel Adorni. "Señores: nunca más", complementó en otra publicación en X, a la que se unieron críticas de todo el arco político.

Desde el oficialismo también habló el legislador de la Ciudad de Buenos Aires Ramiro Marra, quien insultó al expresidente -"Alberto Fernández sos una mier**"-. Y el diputado provincial Agustín Romo, quien, compartiendo las imágenes de Yañez herida, señaló que "el que hizo esto fue el creador del Ministerio de la Mujer, Género y Diversidad".

Otros políticos, periodistas y comunicadores ampliaron la mirada para abarcar al entorno del entonces presidente: mientras que la diputada nacional del partido socialdemócrata GEN Margarita Stolbizer se preguntó cuándo saldría a pedir disculpas la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner -quien nombró a dedo a Alberto Fernández como candidato-, su homóloga Carolina Piparo aseguró que el presidente había gozado "de una impunidad inmunda durante todo su mandato, siendo imposible que nadie supiera lo que hacía".

El reconocido periodista Eduardo Feinmann realizó un cuestionamiento parecido, preguntándose dónde estaba el movimiento feminista izquierdista argentino, identificado con el pañuelo verde a raíz del debate sobre el aborto.

El expresidente se defiende

Fernández negó las acusaciones. "Solo voy a decir que es falso", sostuvo en un comunicado en sus redes sociales. "Jamás ocurrió lo que ahora se me imputa". El exmandatario también aseguró que daría a la Justicia pruebas "que dejarán en evidencia lo que realmente ocurrió".

A estas horas el exmandatario se encuentra en Buenos Aires, bajo una orden judicial que le impide salir del país. También tiene prohibido acercarse a menos de 500 metros (1640 pies) del domicilio de su expareja, que se encuentra en Madrid, España.

Cristina Fernández de Kirchner, expresidenta y vicepresidenta de Alberto Fernández (2019-2023), no ha emitido opinión o juicio.

"Decime algo lindo"

A las controvertidas imágenes de la causa judicial se añadió este jueves un video de Fernández coqueteando en el despacho presidencial con la actriz Tamara Pettinato. Aunque se desconoce la fecha exacta, en el momento se encontraba ejerciendo el cargo y casado con Yañez.

De acuerdo con el periódico local Clarín, Pettinato no figura en los registros de ingresos de la Casa de Gobierno, pero sí en los de una residencia presidencial conocida como la Quinta de Olivos. Una visita denunciada ante la Justicia por romper las normas establecidas por el propio Gobierno de Fernández.

Aquella visita es una de muchas en la causa judicial, como las de la exmodelo Sofía Pacchi, que ingresó 60 veces, o las que también incluye el polémico festejo del cumpleaños de Fabiola Yañez durante plena cuarentena pandémica: