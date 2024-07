Unión Europea: Ursula von der Leyen pierde el juicio por falta de transparencia en los contratos de las vacunas covid

Publicado por Juan Peña Verificado por {"lang":"es","firstPublishedAt":"2024-07-17T11:46:11.000Z"}

El Ejecutivo europeo de Ursula von der Leyen perdió su juicio por no dar transparencia a sus contratos de compra de vacunas covid durante la pandemia. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) anuló este martes la decisión de la anterior Comisión Europea que hizo opacos los acuerdos entre la institución y las farmacéuticas.

El juicio comenzó después de que en 2021 parlamentarios europeos del grupo ecologista pidieran a la Comisión Europea que informara al hemiciclo acerca de los contratos de adquisición de grandes lotes de vacunas para el covid.

La decisión del tribunal llega un día antes de la próxima votación del Parlamento Europeo, que ratificará a Ursula von der Leyen como presidente de la Comisión Europea por un mandato más.

De acuerdo con EuroNews, el TJUE dictaminó que la Comisión no dio suficiente acceso a los acuerdos de compra y considera que la decisión del Ejecutivo de publicar únicamente versiones redactadas de los contratos contiene irregularidades. Según el fallo, la Comisión "no ha demostrado que un acceso más amplio a esas cláusulas perjudicaría realmente los intereses comerciales de dichas empresas", por lo que no tendría razones para ocultar los acuerdos.