Elecciones en Francia: Macron le regala el triunfo a la izquierda radical para frenar el avance de los conservadores

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón Verificado por {"lang":"es","firstPublishedAt":"2024-07-08T00:44:59.000Z"}

Finalmente, los conservadores tuvieron una segunda vuelta legislativa decepcionante en Francia.

El partido Agrupación Nacional (RN, por sus siglas en francés), liderado por la conservadora Marine Le Pen, quedó como tercera fuerza política luego de que el presidente Emmanuel Macron pactara con la izquierda radical para frenar el avance notable que llevaba la derecha luego de que arrasaran en las elecciones parlamentarias europeas y en la primera vuelta de las legislativas nacionales.

Los resultados, según recoge el prestigioso diario Le Monde, por el momento van así: el Nuevo Frente Popular (NFP), que agrupa a los progresistas y la extrema izquierda francesa, cosechará unos 181 escaños, quedando como primera fuerza política tras aprovechar el impulso que les dio Macron.

Ensemble, la opción oficialista que lidera el propio Macron, quedaría como segunda fuerza política, obteniendo unos 166 escaños.

Mientras tanto, el partido conservador RN decepcionó las expectativas, quedándose como tercera fuerza tras ganar aproximadamente 143.

Este resultado se explica porque la izquierda radical y los candidatos de Ensemble, en un acto de extremo pragmatismo político, decidieron retirarse de las contiendas en las regiones donde la derecha tenía oportunidad de ganar en segunda vuelta dejando al candidato de la coalición que haya quedado mejor posicionado para ganar.

Esta estrategia permitió que los votos anti-RN se concentraran en un solo contendiente, una estrategia que, electoralmente, fue infalible para detener momentáneamente al partido de Le Pen, que luce como el perdedor de la jornada a pesar de que, según los sondeos, ganó el voto popular con el 33 % de los votos (cinco puntos más que la izquierda radical y doce más que Ensemble) y que aumentó notoriamente su número de escaños en el Congreso pasando de 89 a unos 143.

¿Es una victoria real para Macron o la izquierda?

Hoy los analistas políticos están aplaudiendo de pie a Emmanuel Macron, quien tras el triunfo de RN en las elecciones parlamentarias europeas, jugó de forma arriesgada llamando a unas elecciones anticipadas que pudieron condenar su futuro político.

Pero los resultados, aunque Ensemble solo haya conseguido cerca del 22 % de los votos, dejaron bien parado a Macron, que ahora tendrá una misión todavía más difícil: frenar a la izquierda radical que, ahora mismo, está pidiendo su dimisión tras utilizar su apoyo para quedar como primera fuerza política.

En particular el extremista Jean-Luc Mélenchon, líder de La Francia Insumisa, quizás la agrupación de mayor peso en la coalición izquierdista, celebró el triunfo instando al presidente Macron a "admitir su derrota" y dimitir.

"La extrema derecha está lejos de una mayoría esta noche... El resultado de la elección es fruto de un extraordinario esfuerzo movilizador", dijo un efusivo Mélenchon, quien además adelantó que, si la izquierda logra formar Gobierno, la primera medida que tomarán será reconocer un Estado palestino.

Nous aurons un ou une Premier ministre du Nouveau Front Populaire.



Nous pourrons décider de nombreuses choses par décrets.



Sur le plan international, il faudra s'entendre pour reconnaître l'État de Palestine.#VictoireNFP pic.twitter.com/XYkzTk0zS4 — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) July 7, 2024

Sin embargo, el Nuevo Frente Popular, aunque victorioso, también tiene sus propios problemas internos, ya que es una coalición izquierdista con socialistas, comunistas, ecologistas y una amplia gama de agrupaciones que históricamente han sido críticas entre ellas y se aliaron gracias a su sentimiento anti-RN.

Viendo que la repartición de escaños es realmente cerrada y que la izquierda quedó lejos de la mayoría absoluta de 289 escaños, es una posibilidad plausible que dentro del Nuevo Frente Popular haya factores que quieran negociar un gobierno con Macron.

Mientras tanto, el primer ministro francés, Gabriel Attal, anunció que presentará su renuncia ante el presidente este mismo lunes luego de que la coalición de gobierno no alcanzara la mayoría. Este acto, aunque no reglamentario, suele ser tradicional y lo realmente importante vendrá mañana, cuando Macron acepte o no la renuncia.

Por su parte, la oficina de Macron dijo que el presidente está analizando los resultados electorales.

La derecha cuestiona una alianza “deshonesta”

En RN, mientras tanto, se está construyendo un relato de relativo éxito para no perder el auge de los más recientes triunfos electorales. Su líder, Le Pen, evaluó que la elección resultó positiva para su agrupación explicando que los conservadores compitieron en solitario contra el resto de los partidos que armaron una coalición anti-RN.

En ese sentido, Le Pen dijo que esa coalición estuvo integrada por todas las agrupaciones sin excepción, desde LR (la centroderecha) hasta la izquierda más radical representada en Francia Insumisa.

“La marea sigue subiendo y nuestra victoria ahora sólo se retrasa”, aseguró Le Pen.

Nous doublons notre nombre de députés. Nous sommes en progression face à une coalition de l'ensemble des mouvements allant de LR jusqu'à la France insoumise.



La marée continue de monter et notre victoire n'est aujourd'hui que différée. pic.twitter.com/fJZZEdMLBY — Marine Le Pen (@MLP_officiel) July 7, 2024

Asimismo, su delfín político, la joven estrella política en ascenso Jordan Bardella, que esperaba convertirse en el nuevo primer ministro de Francia, criticó "la alianza deshonesta" de la extrema izquierda que "privó a los franceses" de una victoria de los conservadores.

"Esta noche, estas alianzas lanzaron a Francia a los brazos de la extrema izquierda de Jean-Luc Melénchon", afirmó.

La izquierda radical celebra incendiando las calles

Luego de que se conocieran las primeras proyecciones en Francia, diversos medios locales reportaron que simpatizantes izquierdistas, a pesar del triunfo del NFP, empezaron a “celebrar” incendiando las calles de diversas ciudades del país europeo mientras se enfrentaban con las fuerzas del orden.