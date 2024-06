"Que las ideas de MIlei no funcionan es la estupidez más grande que he oído en mi vida": Axel Kaiser habla con Voz Media

Publicado por Verificado por Hace 19 minutos

Axel Kaiser es uno de los economistas latinoamericanos más influyentes de los últimos 15 años. Con una retórica a favor del libre mercado y a las libertades individuales, escribió siete libros al respecto y se mantiene hace años como una autoridad en el tema, además de protagonizar diversas explicaciones que fueron virales en redes sociales.

El también senior fellow del Archbridge Institute estuvo recientemente en Argentina para ser parte de un evento organizado por la fundación Libertad y Progreso y el Instituto CATO, el cual tuvo como cierre a Elon Musk y al Javier Milei.

Con este motivo, se sentó a conversar con Voz Media en un muy bonito hotel, el cual, confesó, visita cada vez que llega a Buenos Aires. Habló sobre el presidente libertario, el futuro de Chile y hasta se animó a dar una predicción para las elecciones de noviembre entre Donald Trump y Joe Biden.

¿Un adelantado? La premonición de Kaiser sobre la presidencia de Milei

Kaiser comenzó recordando su relación con Milei, a quien conoció hace ocho años, dado que ambos estaban librando la "batalla cultural" en América Latina, en favor de las ideas de la libertad económica. ¿Se esperaba un Milei presidente? En efecto, infló el pecho con un rotundo "sí".

"Siempre pensé que podía llegar a ser presidente, fui visionario en eso, lo dijo muchas veces. Por el nivel de arrastre que tenía, ese magnetismo era impresionante. Era una de esas personas que llegan en el momento adecuado y con las habilidades correctas", sumó.

Ya con la creencia firme de que Milei podía lograrlo, analizó la elección de los argentinos como una gran "revolución cultural", un "cambio de mentalidad" y un "proceso irreversible" para la sociedad argentina.

Kaiser también lanzó un dardo para los economistas bien formados que, con "completa pasividad", criticaban a Milei mientras él se "jugaba el cuero" en el tira y afloje de las ideas.

"La estupidez más grande que he oído en mi vida entera"

Así respondió el economista chileno a una frase común de los opositores a Milei en Argentina, quienes afirman que su receta no dio buenos resultados en ningún lugar del mundo.

"Lo que está proponiendo Milei es exactamente lo que funcionó en Argentina desde mediados del siglo XIX hasta principios del siglo XX, y es lo que convirtió a este país en el más rico del planeta. Es lo mismo que aplicó Chile y se convirtió en el país más próspero de América Latina, es lo mismo que hizo que todos los países ricos del mundo sean ricos. Eso es lo que propone Milei. Lo que no funciona es lo otro, el estatismo, el colectivismo, el fascismo, el socialismo. No solo no funcionan, son profundamente inmorales. Son ideologías que desprecian al ser humano", sumó Kaiser.

En definitiva, la gente que no termina de comprar lo que Milei está vendiendo es "mala, ignorante, estúpida o que tiene tantos intereses que no le conviene que cambie el modelo de 'la casta'".

¿Se pueden contagiar las ideas de Milei en América Latina?

Para Kaiser, el efecto expansivo de las ideas del presidente argentino en la región está garantizado. "A donde voy, desde que Milei está como figura pública, y yo soy la figura de Milei en Chile, veo una efervescencia que nunca había visto", señaló al respecto, aunque no se limitó solo a la región.

Describió el caso de muchos países europeos y del propio Estados Unidos como modelos poco satisfactorios. "¿Cuál es la alternativa? Lo que está planteando Milei, que no es nada nuevo. Son las ideas del liberalismo clásico que tenían los padres fundadores de Estados Unidos, que tenía Ronald Reagan, que tenían Margaret Thatcher y que tenía Ludwig Erhard. (...) Toda esta gente estudió la historia, sabía de teoría económica, y fueron protagonistas de la derrota del socialismo en el siglo XX. Aquí no es que se está inventando una cosa totalmente novedosa, estamos rescatando algo que estaba sepultado por el fango colectivista", sumó.

¿Axel Kaiser para presidente de Chile?

Ante el presente del socialista Gabriel Boric, el economista no se descartó como candidato a presidente en las elecciones del 2025, asegurando que es el único que podría emular la figura de Milei en su país. "Soy el único que ha tenido el liderazgo, la claridad intelectual y una postura lo suficientemente radical en cuanto al libre mercado y las libertades individuales como para asumir ese rol".

Aunque confesó que "a veces" le dan ganas de ponerse el traje de candidato, no cree que sea "el momento", además teniendo en cuenta que su hermano Johannes ya anunció su precandidatura.

Sin embargo, adelantó que habrá un cambio de Gobierno en Chile, orientado a la centro-derecha o derecha. A la hora de dar nombres, se inclinó por Evelyn Matthei como la favorita a imponerse en los comicios. La describió como una política "de trayectoria", "razonable", pero "socialdemócrata".

Por último, Kaiser se refirió a las elecciones presidenciales de los Estados Unidos. Comenzó atacando a Biden, a quien acusa de haber llevado adelante un "pésimo Gobierno", a pesar de haber tenido "a toda la prensa de su lado en forma descarada".

Enumeró la crisis migratoria, el "fiasco" de la retirada de Afganistán, el caos geopolítico a causa de la proyección de "debilidad" por parte de los Estados Unidos y una economía que salió golpeada de la pandemia con una inflación muy alta. "No veo en qué lo ha hecho bien el Gobierno de Biden", añadió.

A la hora de dar predicciones, así como acertó con Milei en su momento, vaticinó una victoria de Donald Trump en noviembre. "El desastre en Estados Unidos, en materia de seguridad, de política exterior y de orden público es demasiado grande. La gente está cansada, quiere mandar todo al carajo de nuevo", sentenció, antes de aclarar que Trump debe mejorar su desempeño con respecto al déficit fiscal en sus cuatro años anteriores.