Warner Bros estrena el emotivo tráiler de 'Super/Man: The Christopher Reeves Story'

Fotograma del documental de Warner Bros. Studios 'Super/Man: The Christopher Reeves Story'. Warner Bros. Pictures

Publicado por Rosana Rábago Sainz Verificado por 27 de agosto, 2024

Warner Bros y DC Studios estrenaron este lunes el emotivo tráiler de Super/Man: The Cristopher Reeves Story. El documental dirigido por Ian Bonhôte y Peter Ettedgui llegará a los cines estadounidenses entre el 21 y el 25 de septiembre, conmemorando así el que hubiera sido el 72 cumpleaños del intérprete.

Este reportaje audiovisual contará con la participación de los tres hijos del actor que falleció en 2004 por una insuficiencia cardíaca pero que dejó un importante legado al ponerse en la piel del mítico superhéroe de DC Cómics en los cines.

Fue durante los años 70 y 80. En aquellas décadas Reeves protagonizó cuatro películas sobre Superman pero un accidente de equitación en 1995 casi terminó con su vida y le dejó tetrapléjico. Junto con esto, también provocó que el actor tuviese que dejase de interpretar al Hombre de Acero.

Este suceso le sumió en una terrible depresión, según recuerda el documental. "Arruiné mi vida y la de todos los demás. No podré esquiar, navegar ni lanzarle una pelota a Will. No podré hacerle el amor a Dana. Tal vez deberíamos dejarme ir", relató el actor en aquel momento.

Sin embargo, su esposa Dana lo animó a seguir luchando. Lo hizo con unas pocas palabras que Reeves desveló años después y que también forman parte de este reportaje audiovisual:

"Y entonces dijo las palabras que me salvaron la vida: 'Sigues siendo tú. Y te amo'". Declaración de Christopher Reeves sobre las palabras que pronunció su esposa Dana y que le ayudaron a seguir luchando.

Tras esto, Christopher Reeves dio un vuelco a su vida y se convirtió en un gran activista y defensor de la investigación sobre las lesiones de la médula espinal, creando la Fundación Christopher & Dana Reeves.

Sus hijos también fueron un gran apoyo para el actor y los tres también decidieron compartir sus recuerdos de su padre en el documental. Todos ellos recuerdan a Christopher Reeves como una persona muy deportista.

De esta forma, su hijo Christopher rememora cómo gran parte de las actividades que realizaba con su padre eran enfocadas en el deporte. "Cuando hacía cosas con mi padre, todo se trataba de actividad y acción", aseguró en declaraciones recogidas por Today.

Su hija Alexandria también detalló que el deporte era la gran pasión de Christopher Reeves: "Mi padre era muy competitivo y no necesariamente bajara el ritmo", afirmó.

Un recuerdo similar al que tiene Matthew, el tercer hijo de Christopher Reeves, quien explicó qué actividades solía hacer con su padre: "Montar en bicicleta, jugar al fútbol, esquiar...", aseguró.

Él es también el encargado de compartir el último recuerdo del intérprete de pie, el mismo día en el que Reeves sufrió el accidente de equitación. "Nos despedimos y él nos saludó con la mano. Esa fue la última vez que lo vi de pie", recuerda en un momento muy emotivo que provocó las lágrimas de muchos espectadores.